Herr der Ringe - Star-Trek-Autoren werden an der Amazon-Serie schreiben

Die beiden Autoren J.D. Payne und Patrick McKay werden nicht nur als Autoren am nächsten Star-Trek-Film beteiligt sein, sondern auch für das Drehbuch der geplanten Amazon-Serie zu J.R.R. Tolkiens "Herr der Ringe"-Trilogie verantwortlich sein.

Schon jetzt hat die vor einigen Monaten angekündigte Herr der Ringe-Serie für den hauseigenen Video-Streaming-Dienst Amazon Prime den Stempel der teuersten Serie der Welt aufgedrückt bekommen. Für Filmrechte, Produktion und Marketing möchte Amazon rund 500 Milliarden Dollar investieren. Schätzungsweise wird die Produktion aller fünf Staffeln eine Milliarde Dollar kosten.

Herr der Ringe Serie könnte Aragorns Vorgeschichte erzählen

Amazon findet Drehbuchautoren

Nun ist bekannt geworden, dass J.D. Payne und Patrick McKay als Autoren an der Serie beteiligt sein werden. Bekannt sind die beiden vor allem als Schreiber des nächsten Star-Trek-Films sowie als Autoren für das Drehbuch des kommenden Blockbusters "Godzilla vs. Kong" Nach "Skull Island" und "Godzilla 2" treffen King Kong und die riesige Echse aufeinander. Der Blockbuster-Monsterfilm soll 2020 in die Kinos kommen.

Payne und McKay zeigen sich sehr respektvoll im Hinblick auf ihre bevorstehende Mammutaufgabe:

"Wir fühlen uns wie Frodo, der das Auenland verlässt und eine große Verantwortung mit sich trägt. Es ist der Beginn eines Abenteuers fürs Leben."

Herr der Ringe Peter Jackson ist an der Amazon-Serie beteiligt

Wann geht's los?

Bislang ist nur wenig über die Handlung der Amazon-Serie bekannt. Bestätigt wurde bislang lediglich, dass sie in Mittelerde spielt und "neue Geschichten" in der Zeit vor Der Herr der Ringe: Die Gefährten erzählt. Der Cast ist ebenfalls noch nicht bekannt gegeben worden. Aber diese Infos könnten bald veröffentlicht werden. Ein Gerücht besagt, dass die Serie die Geschichte des jungen Aragorn erzählen könnte. Von offizieller Seite gibt es bislang noch keine offizielle Bestätigung dieser Meldung.

Ein wenig müssen sich Herr der Ringe-Fans aber in jedem Fall noch gedulden. Schließlich dürfte noch einige Zeit ins Land ziehen, ehe wir erste Episoden aus Mittelerde bewundern dürfen. Möglicherweise wird der Startschuss erst 2021 erfolgen.