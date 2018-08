Heroes of the Storm - Gedanken und Potenziale: Unser Kurzinterview zum Neuzugang Mephisto

Lord des Hasses und Bossgegner in Diablo II: Der neueste Kontrahent in Heroes of the Storm heißt Mephisto und präsentiert sich als effektiver Assassine mit flächendeckendem Schaden. Wir haben mit den Entwicklern gesprochen und stellen euch deren Gedankengänge beim Design des neuen Helden vor.

Es wird schaurig im Nexus: Passend zum Start der gamescom 2018 präsentiert Blizzard den neuesten Kontrahenten des Nexus – Mephisto. Insbesondere Veteranen der Diablo-Serie dürften diesen als „Lord of Hatred“ aus Diablo II kennen. Die ikonische Figur des Klassikers ist ein Assassine und wird von den Entwicklern als erster Assassine mit „sustained damage“ (also kontinuierlicher Schaden) in Kombination mit flächendeckendem Schaden beworben. Die Fertigkeiten von Mephisto im Kurzüberblick:

Schädelgeschoss [Q]: Erschafft einen Schädel, der nach 0.75 Sek. in Zielrichtung fliegt. Fügt getroffenen Gegnern 127 Schaden zu und verlangsamt getroffene Helden 2 Sek. lang um 25%.



Blitznova [W]: Mephisto erzeugt einen Ring aus Blitzen, der ihn 2.5 Sek. lang umgibt. Gegner innerhalb des Rings erleiden alle 0.25 Sek. 48 Schaden. Jedes Mal, wenn Blitznova einen Helden trifft, wird der verursachte Schaden um 4% erhöht, bis maximal 40%.



Mephistos Schatten [E]: Teleportiert sich an einen Ort und fügt allen Gegnern in der Nähe 78 Schaden zu. Hinterlässt Mephistos Schatten an seiner ursprünglichen Position. Teleportiert sich nach 2.5 Sek. wieder zurück an die Position von Mephistos Schatten.



Seelen Verschlingen [R1]: Kanalisiert 2.5 Sek. lang und deckt alle gegnerischen Helden auf. Fügt nach der Kanalisierung allen gegnerischen Helden 357 Schaden zu und verlangsamt sie 2.5 Sek. lang um 40%.



Kerker des Hasses [R2]: Entfesselt nach 1 Sek. eine Welle böser Geister, die den ersten getroffenen gegnerischen Helden 2 Sek. lang bewegungsunfähig macht und ihm im Verlauf der Bewegungsunfähigkeit 160 Schaden zufügt. Breitet sich ringförmig vom Primärziel aus und macht weitere gegnerische Helden in der Nähe bewegungsunfähig und fügt ihnen Schaden zu.

Designgedanken und Potentiale

In einem Kurzinterview verriet uns Lead Content Designer Matt Cooper die Kerngedanken beim Design des Helden. Einerseits, so betonte er, wolle man den ikonischen Charakter von Mephisto einfangen. Viele Stammspieler des Blizzard-Universums kennen Mephisto als Boss aus Diablo II – dementsprechend war es den Entwicklern wichtig Mephisto nicht nur visuell in den Nexus zu übertragen, sondern gleichzeitig auch sein Skill-Set passend zu präsentieren. Daraus sind Angriffe wie die Schädelgeschosse [Q] entstanden, die zum Standardrepertoire des Hasslords gehören.

Daneben war eine Herausforderung Mephisto einen einzigartigen Spielcharakter zu verleihen. Anders als Jaina oder Kael’Thas setzt Mephisto nicht auf brutalen Burst-Damage sondern verursacht primär mit seiner Fähigkeit Blitznova [W] kontinuierlichen Schaden in Team-Fights. Ziel des Teams sei es dementsprechend Mephisto zu verteidigen und den Schaden der Blitznova möglichst schnell in die Höhe zu treiben. Diesen jedoch am Leben zu erhalten, gestaltet sich jedoch als teamweite Herausforderung: Mephistos Schatten bietet selbigem zwar die Möglichkeit fliehende Gegner zu verfolgen und schnell zu exekutieren – durch die gezwungene Rückteleportation hat Mephisto jedoch kein geeignetes Instrument zur Flucht, was ihn für gegnerische Angriffe verwundbar macht.

Hinsichtlich des Gameplays sieht Cooper hohes Synergie-Potenzial mit Helden, die Crowd Control beherrschen. E.T.C. beispielweise könne seinen Moshpit zünden, während Mephisto allen betroffenen Helden mit Blitznova Schaden zufügt. Anders als bei Genji wollte man einen Helden einführen, der nicht unbedingt alleine auf die Jagd geht, sondern kompetitiv mit seinem Team interagieren muss, um das vollkommen Potential des Helden auszuschöpfen. Die wichtigsten Infos zu Mephisto und eine Präsentation all seiner Fertigkeiten findet ihr im unten eingebetteten Spotlight-Video.