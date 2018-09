Hello Neighbor - Horrortitel erhält bald ein Prequel

Der nervenaufreibende Horror-Stealth-Titel Hello Neighbor erhält schon bald ein Prequel, das uns die Hintergrundgeschichte des angsteinflößenden Nachbarn erzählen soll. Es existiert sogar schon eine Alpha-Demo, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt.

Wie tinyBuild, Publisher des erfolgreichen Stealth-Horrorspiels Hello Neighbor, nun bekannt gegeben hat, wird ein spielbares Prequel mit dem Namen Hello Neighbor: Hide and Seek erscheinen. Während man in dem Indie-Titel bisher ohne weitreichendes Hintergrundwissen auf verschiedenen Wegen ins Haus des dubiosen Nachbarn geschlichen ist, um dessen Geheimnisse aufzudecken, kann man nun erfahren, was einst überhaupt zu dem Verhalten des rätselhaften Mannes führte.

Eine tragische Familiengeschichte

Wie der veröffentlichte Trailer des Prequels uns verrät, handelt es sich dabei wohl um eine Tragögie, die durch den Verlust eines Familienmitglieds ausgelöst wurde. Im Fokus stehen dabei die beiden Kinder des sonst so wütenden Nachbaren, den man hier sogar in seiner liebevollen Vaterrolle kennenlernen kann. Spielen wird man in Hide and Seek allerdings die Schwester, die, wie man nun vielleicht schon ahnt, gemeinsam mit ihrem Bruder verstecken spielt. Hierbei wird man wahrscheinlich mehr erleben und erfahren als man es vom Hauptspiel bisher gewohnt ist.

Wer nun neugierig geworden ist, kann sich auf der Website des Publishers bereits die Alpha-Demo des Prequels herunterladen und sich ein wenig mit dem Gameplay vertraut machen. Alle, die sich lieber erst einmal den überraschend emotionalen Trailer anschauen möchte, können ihn sich unter diesen Zeilen ansehen. Und für die, die ein fertiges Spiel bevorzugen: Hello Neighbor: Hide and Seek soll schon im Dezember dieses Jahres erscheinen.