Hearthstone - Neue Erweiterung Dr. Bumms Geheimlabor angekündigt

Dr. Bumms Geheimlabor wird die nächste große Erweiterung in Hearthstone. Sie bringt eine Vielzahl an neuen Karten und Mechaniken fürs Gameplay mit sich. Den offiziellen Announcement-Trailer findet ihr unterhalb der News.

Die neue Erweiterung in Hearthstone lautet Dr. Bumms Geheimlabor und rückt den berüchtigten Dr. Bumms in den Vordergrund. Der verrückte Wissenschaftler konnte mit seinen Experimenten rund 135 neue Karten fürs Blizzard-Kartenspiel erschaffen, die nun auf alle Spieler im August 2018 losgelassen werden.

Wie in jeder Erweiterung gibt es auch hier ein neues Schlüsselwort. "Magnetisch" werden Mech-Diener genannt, die sich verschmelzen lassen. So können die Spieler Angriff, Leben und Fähigkeiten von Karten kombinieren, um so mächtige Maschinenmonster zu erschaffen.

Hearthstone Game Director Ben Brode verlässt Blizzard

Legendäre Wissenschaftler, Projekte und mehr!

Dr. Bumm hat all seine Bekannten aus Azeroth mitgebracht. Diese legendären Diener sollen mächtige Zauber mit sich führen, die die eine oder andere Wendung auf dem Kartenschlachtfeld bedeuten dürfte.

Bei den sogenannten Projekten soll es sich um Zauber handeln, die nach dem Ausspielen einen Bonus gewährleisten. Doch es gilt zu beachten, dass diese Zauber beiden Spielern zugute kommen. Deshalb ist hier Ausspielen mit Köpfchen gefragt!

Ebenfalls neu sind die Omega-Karten mit diversen Boni. Das höchste Potenzial haben diese Karten, wenn sie mit 10 Mana ausgespielt werden. Wartende Spieler werden demnach belohnt.

Einzelspielermodus: Rätsellabor

Im neuen Singleplayer-Mode von Dr. Bumms Geheimlabor wird es knifflige Rätsel für alle Spieler geben. Bis zu 100 verschiedene Rätsel warten hier auf euch. Darunter befinden sich Todeszone-Rätsel (situationsbedingter Sieg) oder Überleben-Rätsel (wenige Mittel, mächtiger Feind). Am Ende der 100 Rätsel wartet eine Konfrontation mit Dr. Bumms. Die Singleplayer-Instanz wird zwei Wochen nach dem Release erscheinen.

Zum Release hingegen erhaltet ihr einen zufälligen legendären Klassendiener und drei kostenlose Kartenpackungen aus Dr. Bumms Geheimlabor!

