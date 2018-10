Harry Potter - Gezeigte Szenen sollen tatsächlich echt sein, möglicher Titel

Die Hinweise verdichten sich zunehmend, dass sich derzeit wirklich ein neuer Harry-Potter-Ableger in der Entwicklung befindet. Allerdings soll es sich bei Batman-Entwickler Rocksteady nicht um das zuständige Studio handeln.

Wir haben gestern über geleakte Video-Szenen berichtet, die ein neues Harry-Potter-RPG zeigen sollen. Bislang steht eine offizielle Bestätigung seitens der verantwortlichen Publisher oder Entwickler noch aus. Mittlerweile sind jedoch sämtliche Videos auf YouTube von Warner Bros. aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt worden. Die Zeichen stehen also gar nicht so schlecht, dass Harry Potter-Fans in Zukunft ein neues Spiel serviert bekommen.

Harry Potter Geleakte Video-Szenen zeigen bisher unangekündigtes Rollenspiel

Avalanche Software anstatt Rocksteady

Der Eurogamer-Redakteur Tom Phillips hält die gezeigten Aufnahmen ebenfalls für echte Szenen. Allerdings soll das zuständige Studio dahinter nicht Batman-Entwickler Rocksteady sein, sondern die Disney Infinity-Macher Avalanche Software.

Avalanche Software wurde Anfang 2017 von Warner Bros. aufgekauft und arbeitet Gerüchten nach zu urteilen derzeit tatsächlich an einem neuen Harry-Potter-Spiel. Die Veröffentlichung des Titels soll aber noch in weiter Ferne liegen und mindestens ein Jahr entfernt sein.

Weiterhin will der BBC News-Reporter Lizo Mzimba erfahren haben, dass der kommende Titel auf den Namen Harry Potter: Magic Awakened oder Harry Potter: Magic Forever hören wird bzw. ein Mix aus beidem sei. Möglicherweise sind aber auch gleich mehrere Spiele geplant, die in der Harry-Potter-Welt angesiedelt sind.

Wir werden euch hier auf PlayNation.de weiterhin auf dem Laufenden halten.