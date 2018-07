Hardware - Neues Headset K-GH1 für Gamer und Streamer vorgestellt

Vor wenigen Tagen ist mit dem K-GH1 ein neues Gaming Headset offiziell vorgestellt, das durch guten Tragekomfort, einen langen und flexiblen Mikrofonarm sowie hohe Klangqualität überzeugen soll.

Der deutsche Peripheriehersteller Kohlmeier GmbH hat unter der Marke KM-Gaming ein neues Headset vorgestellt, das in Zusammenarbeit mit Gamern, Streamern und Influencern entstanden ist. Bei dem K-GH1 wurden alle wichtigen Punkte im technischen Sinne, als auch bei der Passform umgesetzt, wie es in der offiziellen Pressemitteilung heißt. Das Headset K-GH1 wiegt 290 Gramm und verfügt über zwei 53mm-Treiber um Stereo-Klang zu erzeugen.

Hoher Tragekomfort auch für Brillenträger

Ein besonders wichtiger Punkt bei einem Gaming Headset ist neben dem Tragekomfort vor allem atmungsaktives Material. Bei dem K-GH1 soll atmungaktives Textilgewebe dazu beitragen, dass das Heaset auch über mehrere Stunden ohne zu Schwitzen getragen werden kann. Dabei besitzen die Ohrmuscheln eine ovale Form, um durch das weiche Textilgewebe auch Brillenträgern einen möglichst guten Tragekomfort zu bieten.

Stufenlos einstellbarer Mikrofonarm

Damit die Kommunikation im Team perfekt funktioniert, verfügt das K-GH1 über einen langen und stufenlos einstellbaren Mikrofonarm. Dadurch kann das Mikrofon bequem an die gewünschte Stelle vor den Mund bewegt werden, um Aussetzer in der Kommunikation zu vermeiden.

Flexibles Anwendungsgebiet

Das Headset ist nicht zwangsläufig für den Gebrauch an einem PC gedacht. Das 1,6 Meter lange Kabel mit Textilummantelung kann durch einen 3,5mm Klingenstecker auch an einer Xbox One, PS4, Nintendo Switch oder beispielshalber an mobilen Geräten angeschlossen und betrieben werden. Außerdem liegt im Lieferumfang ein Adapter von 1x3,5-mm auf 2x3,5-mm für den Gebrauch am PC bei.

Das K-GH1 erscheint Mitte August 2018 zu einen Preis von 70 Euro.

Technische Informationen zum K-GH1

Lautsprecher:

Soundart: Stereo

hochwertige 53mm Treiber für verzerrungsfreie Klangwiedergabe

60 Ohm Impendanz

MaxInput Power: 100mW

96 dB ± 3dB

Frequenzbereich: 20Hz bis 20 KHz

Lautsprecher neutral abgestimmt

Mikrofon:

Richtcharakterisrik: Omnidirektional

sehr grosser Frequenzbereich: 100hz bis 16KHz

Impendanz: 2.2K Ohm

Frequenzbereich: 20Hz bis 20 KHz

Extra langer und stufenlos einstellbarer Mikrofonarm

Headset: