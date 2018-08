Halo: The Master Chief Collection - Ab September Teil von Xbox Game Pass

Abonnenten des Xbox Game Pass und die, die es noch werden wollen, können sich auf Halo: Master Chief Collection im nächsten Monat freuen. Ab dem 1. September wird die Quadrilogie Teil des Lineups für Xbox One sein.

In Halo: The Master Chief Collection erhaltet ihr auf einen Schlag die ersten vier Spiele der prestigeträchtigen Ego-Shooter-Serie. Die Compilation wird ab dem 1. September Teil des Lineups von Xbox Game Pass sein, sodass ihr den Kampf gegen die Covenant und die Prometheaner erleben könnt, ohne das Spiel kaufen zu müssen. Die Xbox One-Versionen profitieren von schnelleren Ladezeiten, Offline-LAN, grafischen Verbesserungen und Optimierungen für Xbox One X. Xbox Game Pass kostet 9,99 pro Monat und bietet euch eine breit gefächerte Auswahl an enthaltenen Spielen. Die Titel werden nicht gestreamt, sondern auf euer System heruntergeladen. Zugriff habt ihr natürlich nur, solange ihr Abonnent seid und die Spiele im Lineup verbleiben.