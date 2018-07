Halo Infinite - Wird keinen Battle-Royale-Modus enthalten

Fans des Halo-Franchises warten gespannt auf Halo Infinite von 343 Industries. Doch wie steht es um einen Battle-Royale-Modus im neuen Halo? Die Entwickler geben eine Antwort hinsichtlich des aufkommenden Trends.

Auf der diesjährigen E3 ließ 343 Industries die Katze aus dem Sack. Halo geht mit Halo Infinite in eine neue Runde! Aktuell geht der Trend in Richtung Battle Royale. Sogar Call of Duty: Black Ops 4 und Battlefield V werden einen entsprechenden Modus erhalten - und was wird aus dem Master Chief?

Halo ohne Battle Royale?

Ein Autor von 343, Jeff Easterling, hat sich nun in einem Livestream zum Thema BR geäußert und er hat die Antwort parat:

"Also ich kann euch sagen, dass das einzige BR, in das wir interessiert sind, eine Battle Rifle ist. Das Original-BR. Also beruhigt euch!"

In Halo Infinite gibt es demnach kein Batte Royale, der Master Chief bleibt seiner Linie loyal. Wenn ihr also nichts mit Battle Royale anfangen könnt, müsst ihr euch vorerst keine Sorgen machen. Das ist natürlich noch keine finale Bestätigung und der Release - wahrscheinlich 2019 für PC und Xbox One - ist noch weit entfernt. Aber die Tendenz der Entwickler scheint hier deutlich draus hervorzugehen. Also ist ein Battle-Royale-Modus keineswegs zu erwarten.

Hier könnt ihr den offiziellen Announcement-Trailer zu Halo Infinite einsehen:

Halo Infinite Announcement-Trailer zum neuen Halo-Spiel präsentiert