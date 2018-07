Guild Wars 2 - Mitarbeiter nach Streit auf Twitter offensichtlich entlassen

Personen, die auf Twitter stellvertretend für ihr Unternehmen stehen, sollten möglichst sachlich und konstruktiv auf Kritik oder unterschiedliche Meinungen zu reagieren. Dass dies nicht immer der Fall ist und ein negatives Verhalten entsprechende Konsequenzen mit sich führen kann, haben nun offensichtlich zwei Mitarbeiter von ArenaNet am eigenen Leib erfahren.

Konkret geht es um die Guild Wars-Autorin Jessica Price, die auf Twitter einen langen Tweet über ihre Arbeit an MMOs veröffentlicht hat. Die Grundaussage besteht darin, dass es eine große Herausforderung sei, einen Helden für ein MMO zu erstellen. Schließlich sollte dieser über einen eigenen Charakter verfügen, aber zugleich auch genügend Freiraum bieten, damit sich der Spieler entfalten kann.

Der YouTuber und Streamer Deroir hatte offenbar großes Interesse an dem Thema sowie dem Post der Autorin und schrieb darunter seine eigene Meinung. Dadurch platzte Price allerdings der Kragen, weshalb diese gegen den Streamer wetterte. Der habe angeblich versucht ihr ihren Job zu erklären, den sie bereits viele Jahre ausübt. Der Grund dafür sei laut Price, dass sie eine weibliche Entwicklerin sei.

Today in being a female game dev: "Allow me--a person who does not work with you--explain to you how you do your job." https://t.co/lmK0yJWqGB

Streamer Deroir entschuldigte sich daraufhin und erklärte, dass sein Tweet in keiner Weise respektlos wirken sollte. Außerdem habe seine Äußerung absolut nichts mit dem Geschlecht von ihm oder der Entwicklerin zu tun. Die Autorin ließ sich aber nicht beruhigen und twitterte munter drauf los, dass "das nächste unbekannte Arschloch", das ihr diese Konzepte erklären würde, von ihr sofort geblockt wird. Schließlich habe sie nie nach einer Meinung gefragt.

like, the next rando asshat who attempts to explain the concept of branching dialogue to me--as if, you know, having worked in game narrative for a fucking DECADE, I have never heard of it--is getting instablocked. PSA.