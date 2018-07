GTA 5 - Wann erscheinen die Nachtclubs für GTA Online?

Mit Nachtclubs soll der Online-Modus von GTA 5 durch neue Immobilien erweitert werden. Die Clubs können erworben und als perfekte Tarnung für eure illegalen Geschäfte genutzt werden. Wann mit dem entsprechenden Update zu rechnen ist, verraten wir euch in unserer News.

Entwickler Rockstar Games hat in der vergangenen Woche überraschend ein neues Update zu GTA Online angekündigt. Die Aktualisierung wird, wie im Vorfeld bereits vermutet, die Nachtclubs mit sich bringen. Darin werden die weltbekannten DJs Solomun, Tale Of Us sowie Dixon und The Black Madonna auflegen. Außerdem dienen die Clubs als nützliche Tarnung für eure kriminellen Machenschaften. Darüber hinaus können die kommenden Immobilien individualisiert, beworben und mit Personal ausgestattet werden.

GTA 5 Nachtclubs und neue Musik offiziell bestätigt

Geldbonus für alle!

Vom 25. Juni bis zum 2. Juli hatten alle GTA Online-Spieler die Möglichkeit eine kleines Dankeschön in Form eines Geldbonus in Höhe von 300.000 GTA-Dollar abzustauben. Dazu musste sich lediglich in GTA Online eingeloggt werden. Außerdem seid ihr dadurch automatisch auf die Gästeliste gesetzt worden. Solltet ihr euch bis zum 09. Juli ein weiteres Mal einloggen, erhaltet ihr von Rockstar Games einen exklusiven organgenen Drahtmodell-Bodysuit. Der Geldbonus sollte außerdem bis spätestens zum 09. Juli auf eurem virtuellen Konto in Los Santos verfügbar sein.

GTA 5 Nachtclubs: So kommt ihr auf die Gästeliste, GTA-Dollar geschenkt

Wann erscheinen die Nachtclubs?

Rockstar Games hat bisher lediglich mitgeteilt, dass die Immobilien im Juli per Update in GTA Online integriert werden sollen. Ein genaues Datum haben die Verantwortlichen bislang allerdings nicht bekannt gegeben. Angesichts der Tatsache, dass Rockstar seine Updates zu GTA Online in der Vergangenheit immer an einem Dienstag veröffentlicht hat und auch die wöchentlichen Events (Rabatte, Boni, neue Fahrzeuge und Modi) an einem Dienstag wechseln, tippen wir ebenfalls auf diesen Wochentag. Möglicherweise dürfen wir bereits in der kommenden Woche in das Nachtleben von Los Santos abtauchen. Der späteste Termin in diesem Monat wäre mit dem 31. Juli 2018 übrigens ebenfalls ein Dienstag.

