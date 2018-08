GTA 5 - Waffenfahrzeug HVY Menacer, Boni, Rabatte und mehr

In dieser Woche dürft ihr euch bei GTA Online unter anderem auf ein neues Fahrzeug freuen, das mit der einen oder anderen Waffe ausgestattet werden kann. Außerdem erwarten euch weitere Boni, Rabatte und mehr.

Ab sofort könnt ihr in GTA Online bei Warstock Cache & Carry das Waffenfahrzeug HVY Menacer für entsprechendes Kleingeld erwerben. Das bewaffnete Fahrzeug bietet als optionale Verbesserung eine auf dem Dach montierte Kaliber-50-Minigun und nach vorne gerichtete Maschinengewehre.

Weiterhin erhalten alle Spieler, die sich bis zum 3. September einloggen, umgehend das blaue Tartanmuster und das Orangeton-Farbton-Farbmuster als Designs für den HVY Menacer.

Doppelte GTA-Dollar und Boni

Wenn ihr den neuen Modus Hunting Pack (Remix) in all seiner getunten, schwergewichtigen und von Stunts erfüllten Pracht noch nicht ausprobiert habt, dann stellt euch jetzt er ultimativen Herausforderung in sieben neu aufgelegten Variationen mit bis zum 3. September verlängerten doppelten GTA-Dollar und RP in Hunting Pack (Remix).

Rabatte auf Klassiker, Supersportwagen & Modifikationen

Sichert euch die ganze Woche über 30 Prozent Rabatt auf den Coil Cyclone, den Lampadati Michelli GT and mehr sowie 25 Prozent auf eine Reihe von Fahrzeug-Modifikationen und -verbesserungen.

Pegassi Reaper – 30 % Rabatt

Cheval Taipan – 30 % Rabatt

Coil Cyclone – 30 % Rabatt

Lampadati Michelli GT – 30 % Rabatt

Overflod Autarch – 30 % Rabatt

Fahrzeugpanzerungsverbesserungen – 25 % Rabatt

Motorverbesserungen – 25 % Rabatt

Turbos – 25 % Rabatt

Designs – 25 % Rabatt (für Luftfahrzeuge, Fahrzeuge & Motorräder)

Umlackierungen – 25% Rabatt (für Luftfahrzeuge, Fahrzeuge & Motorräder)

Rabatte auf Basen & ausgewählte Luftfahrzeuge

Besucht die Website von Maze Bank Foreclosures und sichert euch 30 Prozent Rabatt auf alle Basen. Schwingt euch anschließend in die Lüfte mit Rabatten auf ausgewählte Luftfahrzeuge bis zum 30. September: