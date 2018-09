GTA 5 - Vier neue Fahrzeuge, Nachtclub-Rabatte und mehr

Rockstar bereichert auch diese Woche mit neuen Inhalten zu GTA Online. Dazu zählen unter anderem vier neue Fahrzeuge, Nachtclub-Rabatte, Freischaltungen fürs Einloggen und mehr.

In dieser Woche gibt es gleich vier neue Fahrzeuge für GTA Online, die ab sofort bei Southern San Andreas Super Autos zur Verfügung stehen. Dazu gehören der Benefactor Serrano, der Fathom FQ, der Karin BeeJay XL und der Emperor Habanero. Dazu heißt es:

"Ihr habt sie schon immer so ganz nebenbei gestohlen, seit ihr damals zum ersten Mal die Straßen von Los Santos betreten habt. Doch jetzt seid ihr Verbrecherfürsten mit mehr unterirdischen Garagenstellplätzen, als ihr jemals nutzen könntet, und es ist an der Zeit, euren Respekt zu zollen. Und was wäre dazu besser geeignet, als alle diese Klassiker euer Eigen zu nennen, um zu beweisen, dass ihr immer noch wisst, wo ihr herkommt?"

Freischaltungen fürs Einloggen

Wenn ihr euch zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 17. September 2018 in GTA Online einloggt, schaltet ihr das Gefängnis-T-Shirt frei. Außerdem erhaltet ihr das Design "Sessanta Nove (mehrfarbig)" für die Mammoth Avenger und verpasst somit eurer fliegenden Kommandozentrale etwas mehr Flair.

GTA 5 Geländefahrzeug Canis Freecrawler, Boni, Rabatte und mehr

Doppelte GTA-Dollar und mehr

Der Arena-Wettkampf Trading Places (Remix) bringt euch auch in dieser Woche weiterhin doppelte Belohnungen ein. Schlüpft in die Rolle des schwer gepanzerten Juggernauts oder verwandelt euch in die irre Bestie und verdient bis zum 17. September doppelte GTA-Dollar und RP.

"Jeder erfahrene Unternehmer wird euch bestätigen, dass Konkurrenzkämpfe eine hervorragende Möglichkeit sind, um eure verschiedenen Unternehmen günstig mit Vorräten zu versorgen - und dabei gleichzeitig ein paar rivalisierende CEOs aus dem Weg zu schaffen. Nur in dieser Woche wird die Menge aller umkämpften Güter in Konkurrenzkämpfen verdoppelt, um eure Lagerhäuser komplett gefüllt zu halten und eure Profite weiter wachsen zu lassen."

Nachtclub-Besitzer erhalten einen zweifachen Beliebtheitsschub, wenn sie Werbung machen und Nachtclub-Management-Missionen abschließen. Waffenhändler erfahren einen Geschwindigkeitsschub von 25 Prozent auf Gunrunning-Forschung und -Produktion.

Nachtclub-Rabatte und Ermäßigungen auf ausgewählte Fahrzeuge und andere Artikel

Nachtclubs – 25 % Rabatt

Nachtclub-Erweiterungen & -Renovierungen – 25 % Rabatt

Bunker – 40 % Rabatt

Ganz gleich, ob ihr euch mit dem Imponte Deluxo in die Lüfte erheben oder eure Gegner mit dem Pegassi Tezeract Staub fressen lassen wollt - eine Vielzahl von luxuriösen und einzigartigen Fahrzeugen ist in dieser Woche mit erheblichen Rabatten zu haben:

Imponte Deluxo – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Festival-Bus – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Pegassi Tezeract – 30 % Rabatt

Lampadati Viseris – 30 % Rabatt

Canis Kamacho – 30 % Rabatt

Ocelot Pariah – 35 % Rabatt

Ubermacht SC-1 – 35 % Rabatt

Grotti Turismo R – 40 % Rabatt

HVY Barrage – 35 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Verschafft euch in Gefechten mit Rabatten auf Mk-II-Waffenverbesserungen, Körperpanzerung und mehr einen Vorteil: