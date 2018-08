GTA 5 - Viele weitere Inhalte sollen laut Take-Two noch folgen

Fast 100 Millionen Einheiten von GTA 5 sind seit dem Release bereits ausgeliefert worden - damit ist der Erfolg des Open-World-Titels nicht von der Hand zu weisen. Vor allem GTA Online erfreut sich noch immer positiver Spielerzahlen. Kein Wunder also, dass der Online-Modus auch zukünftig durch weitere Update mit neuen Inhalten unterstützt werden soll.

Erst kürzlich ist bekannt geworden, dass Take-Two und Rockstar Games mit GTA 5 bzw. GTA Online kurz vor dem beeindruckenden Meilenstein von 100 Millionen ausgelieferten Exemplare stehen. Noch immer erfreut sich der Online-Modus großer Beliebtheit seitens der Spieler.

Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Entwickler in regelmäßigen Abständen spezielle Event veranstalten, Rabatte gewähren, Boni verschenken oder größere Inhalts-Updates veröffentlichen. Erst in der vergangenen Woche hat Rockstar GTA Online: After Hours veröffentlicht und damit die lang ersehnten Nachtclubs in den Titel integriert.

GTA 5 Fliegendes Motorrad Oppressor MK II könnte bald ins Spiel finden

Neue Inhalte kommen auch zukünftig

In einem Telefon-Interview am Montag hat Take-Two-CEO Straus Zelnick weitere interessante Infos zu dem riesigen Open-World-Titel mitgeteilt. Zwar nannte dieser keine genauen Spielerzahlen, doch offenbar sind diese ausreichend, um auch weiterhin Inhalte für GTA Online zu veröffentlichen.

"Das neueste Update, 'After Hours' ist bei weitem nicht das Letzte", so Zelnick. "Es werden noch viel mehr Inhalte kommen." Weiterhin heißt es: "Was soll ich sagen? Wir sind unseren Kollegen von Rockstar Games außerordentlich dankbar für diese unglaubliche kreative Leistung und für das gesamte Team, das für den physischen / digitalen Vertrieb und das Marketing zuständig ist".

GTA Online-Spieler dürfen also auch in den kommenden Wochen und Monaten mit weiteren Inhalten in Form von neuen Fahrzeuge, frischen Modi und mehr rechnen. Wann mit einem GTA 6 zu rechnen ist, ist bislang völlig ungewiss. Angesichts des anhaltenden Erfolgs von GTA Online dürften es Rockstar Games und Take-Two aber nicht allzu eilig haben.

GTA 5 B-11 Strikeforce jetzt verfügbar und neuer Resident-DJ