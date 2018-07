GTA 5 - Unternehmensboni, Sonderangebote und Gästelisten-Belohnungen

Kurz vor der Veröffentlichung der kommenden Nachtclubs, könnt ihr in GTA Online noch einmal bares Geld sparen und unter anderem verschiedene Boni einsacken. Solltet ihr außerdem bereits auf der Gästeliste der Clubs stehen, könnt ihr in dieser Woche ein Geschenk in Höhe von 100.000 GTA-Dollar abholen.

GTA Online-Spieler erwartet auch in dieser Woche wieder eine Vielzahl an Vergünstigungen und Boni innerhalb von Los Santos sowie Blaine County. Weiterhin erhaltet ihr doppelte GTA-Dollar und RP auf Verkaufsmissionen aus Smuggler's Run. Ebenfalls bis zum 23. Juli können Verkehrsrowdys GTA-Boni in Höhe von 25 Prozent auf Bikers-Verkaufsmissionen einfahren und ihre vielfältigen Open-Road-Operationen dank eines Rabatts von 25 Prozent auf Vorräte für Biker-Unternehmen am Laufen halten. CEOs haben einen Rabatt von 25 Prozent auf Kisten mit Spezialfracht ausgehandelt.

Holt euch eure Gästelisten-Belohnungen

Solltet ihr euch zwischen dem 25. Juni und 2. Juli einen Platz auf der Gästeliste für die kommenden Nachtclubs gesichtert haben, könnt ihr euch in dieser Woche ein Geschenk in Höhe von 100.000 GTA-Dollar und den schamlosen blauen Drahtmodell-Bodysuit abholen. Außerdem solltet ihr unbedingt den Newswire im Blick behalten, um zukünftige Gästelisten-Belohnungen wie etwa exklusive Designs für neue Fahrzeuge wie den Klassiker Ocelot Swinger und neue Nachtclub-T-Shirts nicht zu verpassen.

Rabatte auf Immobilien und Yachten

Executive-Büros – 50 % Rabatt

Biker-Clubhäuser – 50 % Rabatt

Bunker – 40 % Rabatt

Hangars – 40 % Rabatt

Basen – 30 % Rabatt

Yachten, Verbesserungen & Modifikationen – 50 % Rabatt

Rabatte auf Luxusfahrzeuge und Modifikationen

Cheval Taipan – 30 % Rabatt

Ocelot Pariah – 30 % Rabatt

Pegassi Tempesta – 30 % Rabatt

Grotti Cheetah – 30 % Rabatt

Grotti Stinger – 30 % Rabatt

Truffade Z-Type – 30 % Rabatt

Karin Kuruma (gepanzert) – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Nagasaki Shotaro – 30 % Rabatt (Kauf wird nach einer Runde Deadline freigeschaltet)

Upgrades bei Benny's – 30 % Rabatt (Kosten für Fahrzeug-Upgrade)

Motorverbesserungen – 30 % Rabatt

Steuerungsverbesserungen – 30 % Rabatt

Bremsen – 30 % Rabatt

Getriebe – 30 % Rabatt

Turbo – 30 % Rabatt

Federungen – 30 % Rabatt

Spoiler – 30 % Rabatt

