GTA 5 - Spieler finden geheimen Tomahawk aus Red Dead Redemption 2

Allem Anschein nach könnt ihr euch in Kürze auf eine neue Schatzsuche begeben. Dataminer haben in den Daten von GTA Online: After Hours ein Kriegsbeil entdeckt, das durch eine spezielle Mission freigeschaltet werden kann.

Im Dezember 2017, kurz nach der Veröffentlichung des The Doomsday Heist-Updates zu GTA Online, fanden aufmerksame Dataminer Hinweise auf eine Schatzsuche. Als Belohnung gab es den Double Action Revolver, der außerdem für die zukünftige Verwendung in Red Dead Redemption 2 freigeschaltet werden konnte.

Im Rahmen einer Business-Woche im Mai deutete Rockstar Games eine weitere Schatzsuche an:

"Ein weiteres verlorenes Relikt aus dem Grenzland könnt ihr später in diesem Jahr in Los Santos entdecken."

Zwar wird der kommende Westerntitel Red Dead Redemption 2 in dem Zitat nicht erwähnt, dies war allerdings auch bei dem letzten Hinweis der Fall. Das Wort "Grenzland" ließ aber bereits vermuten, dass es sich auch dieses Mal um ein Crossover-Event zwischen GTA Online und Red Dead Redemption 2 handelt.

GTA Online: After Hours

Am vergangenen Dienstag, den 24. Juli 2018 veröffentlichte Rockstar Games schließlich das umfangreiche GTA Online: After Hours-Update. Neben neuen Fahrzeugen dürfen Spieler unter anderem die Nachtclubs in Empfang nehmen, die gemeinsam mit Gay Tony geleitet werden können.

Durch einen Leak sind in der letzten Woche aber noch weitere Inhalte bekannt geworden, die erst nach und nach freigeschaltet werden. Darunter befindet sich ein Tomahawk, der in den Daten des Updates gefunden wurde. Freigeschaltet werden kann das Kriegsbeil durch eine spezielle Mission, die aber bislang noch nicht aktiv ist.

Auf der Suche nach dem Kriegsbeil

Zwei Reddit-Nutzer konnten diese Mission aber bereits aktivieren und die Suche nach der mysteriösen neuen Waffe aufnehmen. Zu Beginn erhalten Spieler eine E-Mail von Maude. Insgesamt werden euch darin 5 zufällige Orte auf der Karte genannt. Hier befinden sich Zielpersonen, die ihr entweder tötet oder gefangen nehmt. Im letzteren Fall winkt eine Extra-Belohnung von Maude. Erst wenn ihr alle 5 Zielpersonen besucht habt, wird euch die letzte Location genannt, an der ihr das begehrte Kriegsbeil finden könnt.

So schaltet ihr die Waffe für Red Dead Redemption 2 frei

Die Waffe befindet sich in einem verrosteten Bus in einer Holztruhe. Ein akustisches Signal gibt euch an, dass ihr euch ganz in der Nähe befindet der Stelle befindet. Durch insgesamt 25 Kills schaltet ihr den Tomahawk für Red Dead Redemption 2 frei, sobald der Titel am 26. Oktober für PS4 und Xbox One erscheint.

Unterhalb dieser Zeilen haben wir euch ein entsprechendes Video eingebunden, das euch alle Schritte zeigt, die für die Schatzsuche wichtig sind. Bei Minute 46 seht ihr den Fundort des Kriegsbeils.