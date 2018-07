GTA 5 - So viel kosten die neuen Nachtclubs und Fahrzeuge

Solltet ihr in GTA Online ein gut gefülltes Bankkonto besitzen und gar nicht mehr wissen, was ihr mit all dem Geld anfangen sollt, dann haben wir die perfekte Lösung für euch. Ab sofort steht das neue After Hour-Update zu GTA Online für PS4, Xbox One sowie PC bereit. Wir sagen euch, welche neuen Inhalte das Update im Gepäck hat und wie viel GTA-Dollar sich Rockstar Games die neuen Fahrzeuge und Nachtclubs kosten lässt.