GTA 5 - Sichert euch einen zusätzlichen Bonus in Höhe von 250.000 GTA-Dollar

Der Release von Red Dead Redemption 2 steht bekanntlich kurz bevor, weshalb auch GTA Online-Spieler einen Grund zum Feiern bekommen. Bereits in der vergangenen Woche konntet ihr ordentlich GTA-Dollar abräumen.

Auch in dieser Woche bringen in GTA Online die Stein-Kriegsbeil- und Double-Action-Revolver-Herausforderungen doppelte Belohnungen - das sind dann 500.000 GTA-Dollar pro Herausforderung (der zusätzliche Bonus von 250.000 GTA-Dollar wird beim Login in der Folgewoche gutgeschrieben).

Wenn ihr die Waffen freigeschaltet habt, stehen sie euch mit verknüpften Social-Club-Konten dann auch in Red Dead Redemption 2 zur Verfügung.

Alle, die die Herausforderungen bereits absolviert haben, sollten GTA Online zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 29. Oktober spielen, um sich ihren Bonus von 250.000 GTA-Dollar zu sichern.

Gunrunning-Rabatte

Warstock Cache & Carry gewährt die ganze Woche über bis zu 40 Prozent auf eine Armada von Waffenfahrzeugen & Helikoptern. Waffenschmuggler sparen außerdem 35 Prozent beim Kauf von Bunkern, um ihr Waffengeschäft aufzuziehen sowie 35 Prozent beim Kauf von Mk-II-Verbesserungen, -Modifikationen & -Munition, um ihr Arsenal aufzustocken.

Bunker – 35 % Rabatt

Zugmaschinen für die mobile Kommandozentrale – 35 % Rabatt

Flak-Anhänger – 40 % Rabatt

Buckingham Akula – 35 % Rabatt

Savage – 40 % Rabatt

TM-02 Khanjali – 35 % Rabatt

HVY Barrage – 35 % Rabatt

HVY Nightshark – 35 % Rabatt

HVY Insurgent – 35 % Rabatt

HVY Insurgent Pickup – 35 % Rabatt

bewaffneter Declasse Tampa – 35 % Rabatt

Imponte Ruiner 2000 – 40 % Rabatt

Mk-II-Verbesserungen & -Modifikationen – 35 % Rabatt

Mk-II-Munition – 35 % Rabatt

Rabatte auf ausgewählte Luxusfahrzeuge und Yachten

Nutzt die doppelten GTA-Dollar und RP in Rockstar-Stuntrennen in dieser Woche mit einem neuen Dewbauchee Vagner voll aus und fahrt anschließend aufs Meer hinaus, um zu feiern – dank eines Rabatts von 40 Prozent auf Yachten bis zum 22. Oktober.