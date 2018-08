GTA 5 - Oppressor Mk II, Terrorbyte und mehr Inhalte ab sofort verfügbar

Ab sofort stehen neue Inhalte zu GTA Online zur Verfügung. Besonders interessant fallen das fliegende Düsenjet-Motorrad Pegassi Oppressor MK II und die mobile Schaltzentrale Benefactor Terrorbyte aus, die euch außerdem Zugriff auf neue Kundenaufträge gewähren.

Rockstar Games hatte bereits am gestrigen Montag neue Inhalte zu GTA Online angekündigt. Dazu gehören unter anderem das fliegende Düsenjet-Motorrad Pegassi Oppressor MK II, die mobile Schaltzentrale Benefactor Terrorbyte sowie neue Kundenaufträge.

Mit The Black Madonna bringt in dieser Woche außerdem die globale Botschafterin in Sachen House, Techno und Disko den Groove nach Los Santos.

"Wartet auf den Anruf von English Dave, holt sie am Flughafen ab und bringt sie zu ihrem Auftritt in euren Nachtclub. Auf dem Computer im Büro eures Nachtclubs findet ihr weitere Informationen und könnt zu jeder beliebigen Zeit zwischen den verfügbaren Resident-DJs hin- und herwechseln. Und hört euch auf jeden Fall die aktuellsten Sets von Solomun, Tale Of Us und Dixon auf Los Santos Underground Radio an."

Alle Infos zu dem Pegassi Oppressor Mk II und dem Benefactor Terrorbyte haben wir euch in diesem News-Artikel ausführlich zusammengefasst.

GTA 5 Fliegendes Motorrad Oppressor MK II und Benefactor Terrorbyte kommen morgen

Neue Kundenaufträge

Weiterhin bringt das Update außerdem sechs neue Kundenaufträge für den freien Modus von GTA Online mit sich. Startet verschlüsselte Kundenaufträge von unterwegs aus über das Touchscreen-Terminal im Kontrollraum eures Terrorbyte und nehmt Gelegenheiten wahr, sobald sie sich ergeben. Dafür müsst ihr Sicherheitsnetzwerke in der ganzen Stadt hacken.

Rabatte

Nutzt bis zum 20. August Rabatte von 30 Prozent auf ausgewählte Fahrzeuge & Modifikationen:

Dune FAV – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

HVY MTW – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Pfister Neon – 30 % Rabatt

Annis RE-7B – 30 % Rabatt

Fahrzeugpanzerung (Speedo Custom, Mule Custom & Pounder Custom) – 30 % Rabatt

Gegenmaßnahmen – 30 % Rabatt

Bomben – 30 % Rabatt

Designs – 30 % Rabatt

Motoren – 30 % Rabatt

Waffen für Luft- & Landfahrzeuge – 30 % Rabatt

Außerdem winken Rabatte in Höhe von 25 Prozent auf ausgewählte Immobilien, Erweiterungen und Renovierungen: