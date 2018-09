GTA 5 - Neuer Modus Running Back (Remix) ist jetzt verfügbar

Der bereits im Vorfeld angekündigte neue Gegner-Modus "Running Back (Remix)" steht ab sofort in GTA Online zur Verfügung.

Ab sofort steht in GTA Online der neue Gegner-Modus "Running Back (Remix)" zur Verfügung. Das Erreichen der Endzone ist auch hier immer noch das primäre Ziel, aber jetzt wird der westentaschengroße Läufer mit Fließheck von einer verbesserten Flotte aus Toptalenten in Tezeracts sowohl flankiert als auch angegriffen. Dieser neue Wettstreit ist speziell darauf ausgelegt, das Chaos und den Konkurrenzkampf zu maximieren.

Wenn ihr an einem der sieben neuen Running Back (Remix)-Szenarien teilnehmt, könnt ihr bis zum 1. Oktober 2018 doppelte GTA-Dollar und RP verdienen. Spielt bis zum 24. September GTA Online, um das Santo-Capra-Münzen-Design für den HVY Menacer & Pegassi Oppressor Mk II freizuschalten.

Zusätzlich zu doppelten GTA-Dollar & RP für Running Back (Remix) erhalten Nachtclub-Besitzer bis zum 24. September einen doppelten Boost der Nachtclub-Beliebtheit, wenn andere Spieler in ihrem Club tanzen. Und wenn ihr in dieser Woche ein paar illegale Geschäfte machen wollte, könnt ihr einen Geschwindigkeitsschub von 25 Prozent auf die Produktion in Nachtclub-Lagerhäusern und Biker-Unternehmen nutzen.

Neue Rabatte

In dieser Woche gewähren Fahrzeughändler in ganz San Andreas satte Rabatte auf zahlreiche Modelle, vom raketengetriebenen Declasse Scramjet bis hin zur getarnten Buckingham Akula. Maze Bank Foreclosures mischt ebenfalls mit und bietet Rabatte von bis zu 40 Prozent auf ausgewählte Geschäftsimmobilien:

Warstock Cache & Carry:

Declasse Scramjet – 30 % Rabatt

Buckingham Akula – 40 % Rabatt

TM-02 Khanjali – 40 % Rabatt

Zugmaschinen für die mobile Kommandozentrale – 40 % Rabatt

Mammoth Avenger – 40 % Rabatt

HVY Insurgent Pickup – 40 % Rabatt

Legendary Motorsport:

Pegassi Zentorno – 40 % Rabatt

Pegassi Tempesta – 40 % Rabatt

Southern San Andreas Super Autos:

Gepanzerter Karin Kuruma – 40 % Rabatt

Ubermacht Sentinel Classic – 30 % Rabatt

Maze Bank Foreclosures:

Basen – 30 % Rabatt

Hangars – 30 % Rabatt

Bunker – 30 % Rabatt

Spezialfracht-Lagerhäuser – 40 % Rabatt

Biker-Unternehmen – 40 % Rabatt

Bei Fahrzeugen mit zwei verschiedenen Preisoptionen gelten die Rabatte sowohl für den Kauf- als auch für den Einkaufspreis.