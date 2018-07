GTA 5 - Nachtclubs - Trailer, Release-Termin und weitere Infos bekannt

In der kommenden Woche dürfen GTA Online-Spieler endlich die neuen Nachtclubs in Empfang nehmen. Rockstar hat nun den offiziellen Release-Termin des Updates After Hours bekannt gegeben und zudem einen neuen Trailer veröffentlicht.

Seitens der Community wurde bereits sehnsüchtig gewartet und spekuliert, wann denn endlich die Nachtclubs für GTA Online erscheinen werden. Mittlerweile hat Entwickler Rockstar Games die Katze aus dem Sack gelesen und neben neuen Infos außerdem den offiziellen Release-Termin verraten.

Demnach kann die Party am 24. Juli 2018 steigen. Das kommende Update nennt sich GTA Online: After Hours und lässt euch gemeinsam mit Tony Price (Gay Tony) einen Nachtclub eröffnen.

"Los Santos ist die Stadt der glänzenden Lichter, der langen Nächte und der schmutzigen Geheimnisse – und es wird nicht glänzender, länger oder schmutziger als in GTA Online: After Hours."

"Schließt euch mit dem legendären Impresario Tony Prince zusammen, und eröffnet und betreibt einen hochkarätigen Nachtclub, in dem die Weltklasse-DJs Solomun, Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna auftreten, und nutzt ihn als Fassade für das dichteste Netzwerk krimineller Unternehmen, das jemals San Andreas heimgesucht hat."