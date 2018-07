GTA 5 - Die Nachtclubs sind endlich da

GTA Online-Spieler dürfen ab sofort gemeinsam mit Tony Price, auch bekannt als Gay Tony aus dem GTA 4-DLC The Ballad of Gay Tony, einen eigenen Nachtclub betreiben. Das Update steht bereits für Konsolen bereit, PC-Besitzer müssen sich hingegen noch ein wenig gedulden.

Ab sofort steht das After Hours-Update zu GTA Online zum Download für PS4, Xbox One sowie PC zur Verfügung. Das Update steht bereits für die Xbox One sowie die PS4 bereit und ist zwischen 4,3 Gigabyte auf den Konsolen und 5,3 Gigabyte auf dem PC groß.

In GTA Online: After Hours könnt ihr gemeinsam mit Tony Price, auch bekannt als Gay Tony aus dem GTA 4-DLC The Ballad of Gay Tony, einen exklusiven Nachtclubs eröffnen und betreiben. Natürlich legen in eurem Club nur Weltklasse-DJs wie Solomun, Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna auf. Außerdem dient eure neue Immobilie als Fassade für das dichteste Netzwerk krimineller Unternehmen, das jemals San Andreas heimgesucht hat.