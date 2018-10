GTA 5 - GTA-Dollar bei Red Dead Redemption 2-Vorbestellung, Rabatte und mehr

Vor dem nahenden Release von Red Dead Redemption 2 könnt ihr euch als Vorbesteller des Westerntitels in GTA Online einen ordentlichen Bonus in Höhe von 1.000.000 GTA-Dollar sichern. Außerdem winken wie gewohnt neue Inhalte, Rabatte und mehr.

GTA Online-Spieler finden in dieser Woche zahlreiche Möglichkeiten vor, um in der offenen Spielwelt ordentlich Geld zu machen - von einem Kickback in Höhe von 300.000 GTA-Dollar bis zu doppelten Belohnungen in Remix-Gegner-Modi bis zum 15. Oktober. Alle GTA-Dollar-Geschenke werden bis zum 22. Oktober auf euer Maze-Bank-Konto überwiesen.

Außerdem gibt es drei neue klassische Fahrzeuge, die ab sofort im Katalog von Southern San Andreas Super Autos verfügbar sind. Dazu gehören der Karin Futo, der Bollokan Prairie und der Imponte Ruiner. Und nicht nur diese drei erhalten brandneue Designs, sondern auch der Maibatsu Penumbra, der Declasse Mamba und die Invetero Coquette Classic.

Doppelte Belohnungen

Die Stein-Kriegsbeil- und Double-Action-Revolver-Herausforderungen bringen doppelte Belohnungen ein. Falls ihr sie bereits abgeschlossen habt, könnt ihr in dieser Woche einfach GTA Online spielen und euch euren Bonus in Höhe von 250.000 GTA-Dollar sichern. Falls ihr sie noch entdecken müsst, solltet ihr euch in dieser Woche aufmachen und 250.000 GTA-Dollar beim Abschluss sowie einen Bonus von 250.000 GTA-Dollar in der nächsten Woche absahnen.

Bis zum 15. Oktober bringen außerdem alle vier Remix-Gegner-Modi doppelte GTA-Dollar & RP, also stürzt euch in einen der folgenden Modi, um zusätzliche Kohle zu verdienen:

Hunting Pack (Remix)

Trading Places (Remix)

Running Back (Remix)

Sumo (Remix)

Nachtclub-Besitzer profitieren außerdem von einem zweifachen Boost der Nachtclub-Einnahmen. Denkt nur dran, dass ihr euren Wandtresor leermacht, um den Geldfluss nicht zu stoppen.

Rabatte auf ausgewählte Fahrzeuge

Dinka Jester Classic – 30 % Rabatt

Ocelot Swinger – 30 % Rabatt

Festival-Bus – 25 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Vapid Dominator GTX – 30 % Rabatt

Overflod Autarch – 30 % Rabatt

Ocelot Pariah – 30 % Rabatt

Rabatte auf ausgewählte Immobilien, Erweiterungen und Luftfahrzeuge

Elitás-Travel-Luftfahrzeuge – 35 % Rabatt

Nachtclub-Erweiterungen & -Renovierungen – 25 % Rabatt

Firmengaragen – 35 % Rabatt

Garagen für 10 Fahrzeuge – 35 % Rabatt

After-Hours-Bekleidung – 25 % Rabatt

Red Dead Redemption 2: Bonus für Vorbesteller

Solltet ihr bis zum 15. Oktober Rockstars Westerntitel als digitale Version im PlayStation oder Microsoft Store vorbestellen, spielt in dieser Woche zu einem beliebigen Zeitpunkt GTA Online und sichert euch einen zusätzlichen Geldbonus in Höhe von 1.000.000 GTA-Dollar. Alle Spieler, die bereits eine digitale Version von Red Dead Redemption 2 vorbestellt haben, können diesen Bonus ebenfalls freischalten, indem sie bis zum 15. Oktober GTA Online spielen.

Die Belohnungen werden ab 16. Oktober und spätestens bis 22. Oktober auf die jeweiligen Maze-Bank-Konten überwiesen.