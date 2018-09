GTA 5 - Geländefahrzeug Canis Freecrawler, Boni, Rabatte und mehr

Entwickler Rockstar Games schenkt allen Spielern, die sich vor dem 10. September 2018 in GTA einloogen einen Geldbonus in Höhe von 250.000 GTA-Dollar. Insgesamt könnt ihr sogar bis zu 1,15 Mio. GTA-Dollar abgreifen. Alle neuen Inhalte, Modi und Rabatte haben wir für euch in unserem News-Artikel zusammengefasst.

GTA Online-Spieler dürfen sich auch in dieser Woche auf ein neues Fahrzeug freuen, um die Straßen von Los Santos unsicher zu machen. Dabei handelt es sich um den Canis Freecrawler, einen Geländewagen mit Vierradantrieb. Das neue Gefährt steht ab sofort bei Legendary Motorsport für euch bereit.

"Der Canis Freecrawler ist der neueste und erfolgreichste Versuch der amerikanischen Automobilindustrie, die Grenzen zwischen einem Familien-SUV, einem Geländewagen und einem robusten Truppentransporter zu verwischen. Das Fahrzeug verfügt über einen Allradantrieb, starke Federung, ein dominantes Drehmoment und eine Karosserie, die direkt aus einem Betonklotz modelliert wurde, denn Einschränkungen aller Art werden einfach nicht akzeptiert. Der Freecrawler verfügt außerdem über gepolsterte Sitze und elektrisch betriebene Türen, denn ihr seid prinzipiell ja schwach und verängstigt. Und jetzt steigt ein."

Gegner-Modus Trading Places (Remix)

Außerdem ist nun der frisch-interpretierte Gegner-Modi Trading Places (Remix) im Spiel, in dem ein Team von Juggernauts alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen muss, inklusive schwerer Waffen und Wärmesichtgerät, um eine feindliche Gruppe von Bestien zu bekämpfen, die mit Tarn- und Supersprung-Fähigkeiten ausgestattet ist.

"Als Biest müsst ihr eure Superkräfte - vorübergehende Unsichtbarkeit und Supersprünge - einsetzen, um euren gepanzerten Gegner zu erledigen und seinen Platz auf der Gewinnerseite einzunehmen. Wenn ihr in den Anzug des Juggernaut schlüpft, steht euch Wärmesicht zur Verfügung, um die Tarnfähigkeit der Bestie zu kontern. Außerdem habt ihr ein Arsenal an schweren Waffen, um sie im Zaum zu halten. Je mehr Zeit ihr in der Rolle des Juggernauts verbringt, desto mehr Punkte erhaltet ihr in der Variante Platz auf dem Treppchen. Oder ihr unternehmt in der Variante Auf glühenden Kohlen einen letzten verzweifelten Versuch, euch euren Platz auf der Gewinnerseite vor Ablauf der Zeit doch noch zu sichern."

Geld für alle!

Alle Spieler, die den neuen Modus ausprobieren, erhalten bis zum 17. September doppelte GTA-Dollar und RP, während Gewinner von Konkurrenzkämpfen bis zum 10. September ebenfalls doppelte GTA-Dollar und RP kassieren können.

Solltet ihr euch vor dem 10. September in GTA Online einloggen, qualifiziert ihr euch für einen Geldbonus von 250.000 GTA-Dollar, mit zusätzlichen 150.000 GTA-Dollar für jeden direkt aufeinander folgenden Tag, an dem ihr ebenfalls spielt. Wer an allen sieben Tagen zockt, erhält insgesamt 1,15 Mio. GTA-Dollar, die bis spätesten zum 17. September auf eurem Maze-Bank-Konto eingehen werden.

Weiterhin winken einige kostenlose Freischaltungen im Spiel, wenn ihr euch diese Woche einloggt. Dazu gehören das "Paradise"-Shirt, das blaue Tartanmuster-Design für die Opressor Mk II und das blau-grüne Tarnmuster-Design für die Pegassi Oppressor.

Luxusfahrzeuge, Luftfahrzeuge und Rabatte auf Verbesserungen

Nutzt bis zum 10. September bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Luxusfahrzeuge, Luftfahrzeuge & Fahrzeugverbesserungen, um eurer Flotte etwas mehr Flair zu verleihen:

Dinka Jester Classic – 30 % Rabatt

Mammoth Patriot-Limousine – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

MTL Pounder Custom – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Pegassi Oppressor – 40 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Entity XXR – 30 % Rabatt

X80 Proto – 40 % Rabatt

Mammoth Hydra – 30 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

FH-1 Hunter – 40 % Rabatt (Kauf- & Einkaufspreis)

Upgrades bei Benny's – 40 % Rabatt (Kosten für Upgrade)

Fahrzeugpanzerung – 30 % Rabatt

Rabatte auf Nachtclub-Verbesserungen, Immobilien und Erweiterungen