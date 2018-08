GTA 5 - Fliegendes Motorrad Oppressor MK II und Benefactor Terrorbyte kommen morgen

Rockstar Games hat auf der offiziellen Webseite neue Inhalte vorgestellt, die bereits am morgigen Dienstag für alle GTA Online-Spieler zur Verfügung stehen werden. Darunter befindet sich unter anderem das fliegende Düsenjet-Motorrad Pegassi Oppressor MK II.

Dataminer fanden in den Daten des kürzlich veröffentlichten Updates After Hours zu GTA Online ein fliegendes Motorrad, das auf den Namen Oppressor MK II hört und über einen eingebauten Raktenwerfer sowie ein Maschinengewehr verfügt. Das neue Fahrzeug soll bereits in Kürze das Fahrzeugaufgebot in dem Open-World-Titel erweitern.

Kaum hatten sich einige Spieler innerhalb der Community über das fliegende Fortbewegungsmittel beschwert, dass im freien Modus für Angst und Schrecken sorgen könnte, da gibt es auch bereits die Ankündigung seitens Rockstar Games.

Auf der offiziellen Webseite hat der Entwicklung nun mitgeteilt, dass am morgigen Dienstag, den 14. August 2018 verschiedene neue Inhalte zu GTA Online erscheinen werden.

GTA 5 Fliegendes Motorrad Oppressor MK II könnte bald ins Spiel finden

Pegassi Oppressor MK II und Benefactor Terrorbyte

Der Opressor MK II mit Rocket-Boost-Funktion kann große Entfernungen problemlos bewältigen und hilft jedem kriminellen Unternehmer, mehrere Geschäftsstandorte in Los Santos und Blaine County zu verwalten.

Passen zu dem fliegenden Düsenmotorrad bietet sich außerdem der Benefactor Terrorbyte an. Dabei handelt es sich um eine vollständig ausgerüstete Einsatzzentrale, die von Lesters zuverlässiger Hacker-Freundin Paige individuell ausgestattet worden ist. Mit dem Terrorbyte können die Operationen in eurem weitläufigen kriminellen Netzwerk von jedem Ort im Staat aus durchgeführt werden. Gleichzeitig erhält das berüchtigte, raketenbetriebene Oppressor-Hyperbike mit der Oppressor Mk II ein signifikantes Upgrade. Zusammen stellen diese Handwerkszeuge die nächste Evolution für jeden aufstrebenden Nachtclub-Besitzer dar.

"Die Zugmaschine des Terrorbyte ist mit einem mächtigen Update des überholten Maverick-Scanner des LSPDs ausgerüstet, über den ihr eine detaillierte Übersicht über die Verdächtigen in einem Gebiet erhaltet – von Informationen über ihre Kampffähigkeiten bis hin zu anderem Schmutz, den sie vielleicht verstecken … Außerdem hält der Scanner auch noch einige jobspezifische Features bereit."

Oppressor MK II und Benefactor Terrorbyte sind ab morgen bei Warstock & Carry erhältlich.

Neue Client Jobs samt cooler Drohne

Der Touchscreen-Computer des Benefactor Terrorbyte enthält eine von Paige erstellte App, mit der ihr euch in eure illegalen Unternehmen hacken und neue Kundenaufträge starten könnt.

"Nutze den mächtigen Kontrollraum des Terrorbyte, um Geschütze und Drohnenstationen zu befehligen, mithilfe der zielsuchenden Raketenbatterie mehrere Ziele gleichzeitig zu erfassen und zu eliminieren, die Oppressor Mk II zu individualisieren und euer Arsenal in der Mk-II-Waffenwerkstatt zu modifizieren, und neue Kundenaufträge über den Touchscreen-Computer zu starten. Die Drohnenstation beherbergt eine fliegende Drohne, die jeden, der sich danebenbenimmt, mit einem Elektroschocker ruhig stellen kann. Die Waffenfahrzeug-Werkstatt wurde dazu entwickelt, eure neue Oppressor Mk II unterzubringen und zu modifizieren. Sie ist von unschätzbarem Wert, wenn ihr mal schnell fliehen oder jemanden jagen müsst, während ihr euch von unterwegs aus um Operationen kümmert."

Außerdem könnt ihr von der Schaltzentrale aus neue Client Jobs starten: