GTA 5 - B-11 Strikeforce jetzt verfügbar und neuer Resident-DJ

In dieser Woche können GTA Online-Spieler mit Dixon einen neuen Resident-DJ, der das Image eures Clubs todsicher ankurbelt, in Empfang nehmen. Außerdem dürft ihr euch mit der B-11 Strikeforce auf ein neues Fluggerät freuen. Alle Infos dazu erhaltet ihr in unserer News.

Das Nachtleben in Los Santos ruht niemals! Auch in dieser Woche dürfen in GTA Online neue Inhalte, Gästelisten-Belohnungen, Rabatte und sogar ein neuer DJ in Empfang genommen werden.

Ein neuer DJ in der Stadt

Mit Dixon ist geradewegs ein neuer DJ aus Deutschland eingeflogen worden. "Dixon ist ein ausgezeichneter Künstler und Trendsetter, der auf der ganzen Welt von Fans und Followern der Underground-Clubszene durchwegs anerkannt wird. Ihr könnt English Dave in diesem Fall vertrauen – wenn ihr Dixon als euren Resident-DJ bucht, kurbelt ihr das Image eures Clubs todsicher an und sorgt dafür, dass die Nachtschwärmer des südlichen San Andreas euch die Türen einrennen."

"Los Santos Underground Radio erweitert sein Portfolio in dieser Woche mit einem exklusiven neuen Mix von Tale Of Us mit einigen Debüt-Tracks, die für ihr anstehendes Album Afterlight produziert wurden."

GTA 5 Fliegendes Motorrad Oppressor MK II könnte bald ins Spiel finden

Neue Vehikel

Ab sofort ist bei Warstock Cache & Carry die B-11 Strikeforce verfügbar. "Dieses Meisterstück wurde gebaut, um auf einem ganz schmalen Grat zu wandern: Sie fliegt hoch genug, um dem sich wellenförmig ausbreitenden Inferno ihres eigenen explosiven Kanonenfeuers zu entkommen, aber tief genug, um die Gesichtsausdrücke nicht zu verpassen."

Gästelisten-Belohnungen

Wenn ihr euch zwischen dem heutigen Dienstag und dem 13. August in GTA Online einloggt, schaltet ihr das The-Palace-T-Shirt kostenlos frei. Außerdem können nur Gästelisten-Mitglieder in dieser Woche den Nightshark und den Revolter kostenlos zu ihrer Fahrzeugflotte hinzufügen. Besucht vor dem 13. August Legendary Motorsport und Warstock Cache & Carry, um euch die Fahrzeuge zu holen.

Mitglieder erhalten außerdem einen Geldbonus in Höhe von 100.000 GTA-Dollar und das exklusive Technologie-T-Shirt, indem sie sich einfach bis zum 13. August einloggen.

Rabatte