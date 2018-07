GTA 5 - After Hours: Neue Fahrzeuge, Radiosender, Belohnungen und mehr

Spieler, die sich bis zum 6. August in GTA Online einloggen, erhalten einen Geldbonus in Höhe von 100.000 GTA-Dollar. Außerdem erwarten euch weitere Fahrzeuge, ein neuer Radiosender, Belohnungen und Rabatte.

Genau eine Woche ist GTA Online: After Hours bereits erhältlich und schon beglückt uns Entwickler Rockstar Games mit weiteren Inhalten, Belohnungen und Rabatten. Durch die neuen Immobilien in Form von Clubs steht das Nachtleben von Los Santos nun ganz im Fokus. Da darf natürlich auch die passende Musik nicht fehlen.

"Während euer neuer Nachtclub Schockwellen durch die San-Andreas-Partyszene schickt, ist English Dave damit beschäftigt, die besten neuen Talente zu rekrutieren, um den erstklassigen Ruf eures Clubs sicherzustellen. Das neueste Gerücht? Das italienische DJ-Duo Tale Of Us spielt feinsten melodischen Techno und ist bereit, Resident in eurem Nachtclub zu werden."

Tale of Us debütiert mit neuer Musik aus ihrem kommenden Album "Afterlight" exklusiv in GTA Online: After Hours (ebenfalls verfügbar auf Los Santos Underground Radio, Apple Music, Spotify und mehr).

Los Santos Unterground Radio

Der Sound der Nachtclubs schwingt mit dem Start der neuen Station Los Santos Underground Radio schon bald durch die ganze Stadt. Diese Woche geht der neue Sender on air mit einem exklusiven LSUR-Mix von Solomun, live aufgenommen in den heißesten Clubs in Los Santos, sowie mit weiteren Mixes in den kommenden Wochen.

Verlorenes Relikt

Die Rückkehr eines verlorenen Relikts von der alten Grenze ist am Horizont. Haltet Ausschau nach dem ersten Hinweis, um dieses einzigartige Totem später in dieser Woche freizuschalten. Alle Infos dazu findet ihr in unserer News:

GTA 5 Spieler finden geheimen Tomahawk aus Red Dead Redemption 2

Neue Fahrzeuge

Mit dem Enus Stafford dürft ihr euch auf ein weiteres neues Fahrzeug freuen, das ein viertüriger Überlegenheitskomplex auf Rädern darstellt. Außerdem darf das Luftschiff inklusive einer ganz besonderen Verzierung, passend zu dem neuen Update, in Empfang genommen werden.

Gästelisten-Belohnungen

Loogt euch ab heute bis zum 6. August ein, um das Studio-Los-Santos-T-Shirt zu erhalten und so der VIP-Lounge einen Schritt näher zu kommen. In dieser Woche gehen Gästelisten-Mitglieder an der Schlange vorbei, sacken einen Geldbonus in Höhe von 100.000 GTA-Dollar ein und ziehen sich exklusive T-Shirts von Galaxy & Los Santos Underground Radio über - denn manchmal sind coole Shirts der einzige Weg, sich an die Party von letzter Nacht zu erinnern.

Außerdem: Tragt euren VIP-Status zur Schau mit dem exklusiven Design „Oh Enus!“ für den Enus Stafford oder den Designs „Sessanta Nove (mehrfarbig)“ sowie „Pink-grünes Tarnmuster“ für die Patriot-Limousine.

Rabatte