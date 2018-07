GTA 5 - After Hours bringt die lang ersehnten Nachtclubs

Ab sofort kann die Party starten! Rockstar Games veröffentlicht im Laufe des heutigen Dienstags innerhalb des umfangreichen Updates After Hours die Nachtclubs als neue Immobilie für GTA Online.

Wie Entwickler Rockstar Games in der vergangenen Woche bereits angekündigt hat, erscheinen am heutigen Dienstag, den 24. Juli 2018 die neuen Immobilien für GTA Online in Form der lang ersehnten Nachtclubs.

In GTA Online: After Hours werdet ihr gemeinsam mit Tony Price (Gay Tony) einen Nachtclub eröffnen.

"Los Santos ist die Stadt der glänzenden Lichter, der langen Nächte und der schmutzigen Geheimnisse – und es wird nicht glänzender, länger oder schmutziger als in GTA Online: After Hours." "Schließt euch mit dem legendären Impresario Tony Prince zusammen, und eröffnet und betreibt einen hochkarätigen Nachtclub, in dem die Weltklasse-DJs Solomun, Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna auftreten, und nutzt ihn als Fassade für das dichteste Netzwerk krimineller Unternehmen, das jemals San Andreas heimgesucht hat."

Sobald das Update veröffentlicht ist, werden wir hier auf PlayNation.de darüber berichten. Also behaltet am besten unsere Seite sowie unsere Themenseite zu GTA 5 im Blick!

