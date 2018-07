God of War - Riesiges Easter Egg noch nicht von Spielern gelöst, neuer Hinweis

Spieler sind derzeit dem letzten großen Geheimnis in God of War auf der Spur. Laut des zuständigen Game Directors von Sony Santa Monica führt dieses in die Hütte von Kratos. Was am Ende der Suche zu finden sein wird, ist bislang noch unklar.

Zahlreiche Easter Eggs verbergen sich in dem Action-Adventure God of War. Während Spieler in den vergangenen Monaten bereits einen Großteil der versteckten Rätsel und Mysterien des Titels entdeckt haben, ist ein Geheimnis noch immer nicht gelüftet worden.

Dies teaserte der Chefentwickler von Sony Santa Monica, Cory Barlog, bereits Anfang Juni. Im Rahmen der diesjährigen San Diego Comic-Con nannte der Entwickler schließlich einen weiteren Hinweis, weshalb die Community derzeit auf Reddit motiviert die Spur aufgenommen hat und jedem vermeintlichen Hinweis nachgeht. Wie es heißt, soll sich das Easter Egg in der Hütte von Kratos befinden.

Laut Senior Concept Artist Joe Kennedy, der ebenfalls auf der Comic-Con zugegen war, gab es bereits vor der Entwicklung des Titels ein Prequel-Comic mit dem Titel "The Hunt". Angeblich sei dieser Comic der entscheidende Hinweis, um das letzte große Geheimnis im Spiel zu lösen.

Was sich am Ende der Suche hinter dem Geheimnis tatsächlich verbirgt, ist bislang noch völlig unklar. Spieler rechnen mit neuer Ausrüstung oder vielleicht sogar einer versteckten Zwischensequenz.

