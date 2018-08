God of War - Rekord: So schnell hat sich noch kein Exklusivtitel verkauft!

God of War schafft es auf den ersten Platz der schnellstverkauften Exklusivtitel der gesamten PlayStation-Reihe und schubst The Last of Us somit vom Thron.

Kein anderes Spiel hat sich so schnell und gut verkauft wie God of War in puncto PlayStation. Der Titel hat nun für einen neuen Rekord gesorgt. Es bleibt nämlich nicht beim schnellstverkauften Exklusivtitel für die PlayStation 4, Kratos schafft es an die oberste Spitze aller Exklusivtitel!

God of War an der Spitze

Die Marktforschungsgruppe NPD hat nun ermittelt, dass es sich hierbei um das schnellstverkaufteste Spiel in der gesamten PlayStation-Geschichte handelt! Das soll Kratos erst einmal einer nachmachen.

Die Aufzeichnungen hierfür starteten übrigens schon im Jahr 1995, also liegen sozusagen vom ersten Tag an alle Daten vor. Bislang durften sich Joel und Ellie über den ersten Platz freuen, die mit The Last of Us die Herzen aller Spieler wie ein 100-Meter-Läufer eroberten!

Ferner liegt noch eine überholte Prognose vor, wie Mat Piscatella zu verstehen gibt. Sie erwarteten ursprünglich, dass der Titel in den USA gegen Ende 2018 das achtbestverkaufteste Spiel sei. Doch diese Prognose müssen sie aufgrund des überragenden Erfolgs wohl revidieren. God of War erschien im April 2018 für die PlayStation 4.

Wer hätte gedacht, dass God of War so ein Erfolg wird? Teilt uns diesbezüglich gerne eure Meinung unterhalb im Kommentarbereich mit.