God of War - Das letzte Easter Egg wurde endlich gefunden, Spieler sind enttäuscht

Spieler haben endlich das finale Easter Egg in God of War gefunden. Hierbei handelt es sich um eine Anspielung an nordischen Gott Loki. Einige Spieler zeigen sich nach langer Suche überaus enttäuscht.

Lange mussten sie suchen, jetzt sind sie endlich am Ziel angelangt: Eine Gruppe an Spielern hat es geschafft, das finale Easter Egg in God of War zu finden.

Mehrere Spieler haben sich auf Reddit und auf einem Discord-Server zusammengefunden und jeden einzelnen Winkel in God of War abgesucht. Dabei bekamen sie Unterstützung durch Mitarbeiter von Sony Santa Monica, die mal mehr, mal weniger hilfreiche Tipps gaben.

Willkommen bei Marvel

Um das Easter Egg zu finden, muss man sich zum Haus von Kratos begeben und dort die Ecken genauer betrachten. In jeder ist eine Runde abgebildet, die zusammen einen Begriff ergeben: Loki.

Wer sich ein bisschen auskennt, wird es schnell erkennen: Es handelt sich um eine Anspielung an den nordischen Gott Loki. Wirklich relevant wird das Ganze jedoch, wenn man die Andeutungen im Spiel kennt: Atreus, der Sohn Kratos', wird in der Sprache der Riesen nämlich 'Loki' genannt. Offenbar hat seine Mutter diesen Namen für ihn ausgesucht, was sich angesichts einiger Wandmalereien auch bestätigen lässt. Die gefundenen Ruinen dürften noch mehr Öl ins Feuer gießen.

Auch wenn es sich um einige neue Erkenntnisse handelt, das Ergebnis stellt nur wenige Spieler zufrieden.

Irgendwie passt das nicht

Einige Spieler sollten schon vor einer Weile diese Zusammensetzung an Runen entdeckt haben, doch diese passten nicht zu der Beschreibung, die ihnen ein Mitarbeiter gab. Eine Permutation, anderthalb Jahre Arbeit, etwas zur Story, mehrere Personen...irgendetwas stimmt da nicht.

Dementsprechend enttäuscht zeigen sich die Spieler, nachdem ein weiterer Mitarbeiter ihnen die Bestätigung gab. Das Ganze würde nicht dem entsprechen, was die meisten nach der langen Suche erwartet hätten.

Erst letzte Woche wurde der Hype regelrecht angeheizt:

Hinweis: Wir haben den Artikel um 0:17 Uhr editiert, weil uns ein inhaltlicher Fehler unterlaufen ist. Wir bitten um Entschuldigung.