Ghost Recon Wildlands - Neue Gratis-Inhalte zu Rainbow Six Siege ab heute!

Alle Spieler von Ghost Recon Wildlands dürfte die folgende Nachricht freuen, denn es wartet neuer Gratis-Content! Mit Year 2: Special Operation 2 bringt Ubisoft heute ein paar Neuerungen ins Spiel, die wir nachfolgend für euch zusammengefasst haben.

Rainbow Six Siege erhält einen weiteren Gastauftritt in Ghost Recon Wildlands. Ubisoft möchte für mehr Gratis-Content aus dem Taktik-Shooter sorgen. Die "Year 2: Special Operation 2" bringt einige Highlights mit. Und die neuen Inhalte werden schon heute, am 24. Juli 2018 veröffentlicht!

Operation Erzengel und neue Klassen

Allem voran dürft ihr im kostenlosen Einsatz in die Haut von Twitch aus Rainbow Six Siege schlüpfen. Der Operator benötigt eure Hilfe, um Valkyries vermissten Kameraden in den "Wildlands" ausfindig zu machen. Der Gegenspieler dürfte euch sicherlich bekannt vorkommen. Der Einsatz im Team wird empfohlen!

Der Chirurg und Toxikologe hält jeweils als neue Klasse her. Der Chirurg soll mit der MPD-0-Reanimationspistole ausgestattet sein, während der Toxikologe sein Trupp mit Gaswolken unterstützt. Letzterer wirft ähnlich wie Smoke aus RSS mit Schwefelbomben, die "tödliches Gas" ausströmen lassen.

Ghost- und Beobachtermodus

Ein neuer Gratis-Modus, der sogenannte "Ghost-Modus" soll mit Dauertod (Permadeath), einem realistischen Nachlade-Feature und weiteren Stärken überzeugen. Der Vorabzugang ist ab heute allen Besitzern des Year-2-Passes vorenthalten. Alle anderen können erst in einer Woche durchstarten.

Zudem soll PvP im neuen Beobachtermodus aus einer ganz neuen Perspektive präsentiert werden. Der Spieler fungiert speziell als Beobachter. Insbesondere für Wettbewerbe soll dieser Gratis-Modus interessant sein. So fällt es euch einfacher, ein Match zu casten.

Zu guter Letzt gibt es noch neue Siegerposen und Emotes. Die Spieler können bis zu fünf Emotes oder Sprüche ausrüsten. Und am Ende einer Runde könnt ihr eure jeweilige Siegerpose begutachten. Abschließend gibt Ubisoft an, dass die Spieler nun auf unterschiedliche Weise Prestige-Punkte sammeln und sie im Anschluss in Ghost Recon Wildlands ausgeben können.