gamescom - Valve wird auf der Messe vertreten sein

In diesem Jahr wird unter anderem auch Entwickler und Steam-Betreiber Valve auf der Spielemesse gamescom in Köln vor Ort sein und mindestens ein Spiel im Gepäck haben. Um welches es sich handelt, kann derzeit zwar nur spekuliert werden, es wird sich dabei aber ziemlich sicher nicht um Half Life 3 handeln.

Durch die offizielle Ausstellerliste der gamescom 2018 ist bislang nicht nur bekannt worden, dass der polnische Entwickler CD Projekt RED seine Demo zu dem Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 lediglich Fachbesuchern zeigen wird. Die Liste verrät außerdem, dass Valve die Spielemessein diesem Jahr besuchen wird.

Was halt Valve im Gepäck?

Es kann davon ausgegangen werden, dass Valve sein Kartenspiel Artifact vorstellen wird, das sich schon seit einiger Zeit in der Entwicklung befindet. Möglicherweise könnte das Team aber auch In the Valley of Gods präsentieren. Im April 2018 erwarb Valve das Entwicklerstudio Campo Santo, das sich durch das Adventure Firewatch einen Namen machte und derzeit an In the Valley of Gods arbeitet. Der Titel wird jedoch als ein Valve Game gelistet.

Die Hoffnungen um einen neuen Teil im Half Life-Universum sollten entsprechend also nicht ganz so hoch angesetzt werden, trotzdem wird der Entwickler vor Ort sein und mindestens ein Spiel im Gepäck haben. Es gibt jedoch auch einen Bericht aus dem Jahr 2017, dass Valve an einigen VR-Titelns arbeitet, um die es aber ziemlich still geworden ist.

