gamescom 2018 - In Verhandlung: Bleibt die gamescom 2020 in Köln?

Es wird ernst für die gamescom. Aktuell finden Verhandlungen zwischen der Koelnmesse und dem Branchenverband Game statt. Thema ist die Verlängerung des aktuell laufenden Vertrags, welches die gamescom-Veranstaltung im Raum Köln reguliert.

gamescom weiterhin in Köln?

Könnte dies das Aus für die Kölner gamescom bedeuten? 2014 wurde der letzte Vertrag zwischen der Koelnmesse und dem Branchenverband Game geschlossen, welcher die Veranstaltung gamescom im Kölner Raum ermöglicht. Obwohl keine genaue Laufzeit veröffentlicht wurden, so wird branchenintern oft darüber gesprochen, dass der Vertrag im kommenden Jahr auslaufen wird und die gamescom 2019 somit die vorerst letzte feststehende gamescom bleibt.

Wie der Kölner Stadt-Anzeiger nun berichtet, befinden sich alle involvierten Interessensgruppen mittlerweile wieder in engen Verhandlungen, um den Vertrag erneut um mehrere Jahre zu verlängern und Europas größte Spielemesse in Köln zu halten. Politiker unterschiedlichster Parteien sind sich einig, dass die gamescom nach Köln gehört:

„(Die Landesregierung will) „alles in ihrer Macht stehende (dafür) tun, damit die Messe in Köln bleibt.“ […] „Es gibt für die Gamescom keinen besseren Standort als Köln, daher führen die Vertragsverhandlungen hoffentlich dazu, die Messe auf Dauer hier zu halten. Köln ist für die große Zahl der kreativen Besucher durch die Weltoffenheit und Vielfalt der Stadt attraktiv“ (Regierungs-Chef Armin Laschet (CDU)) „Wir sind nicht nur Gastgeber der Gamescom, wir leben die Gamescom! […] “ (Oberbürgermeisterin Henriette Reker (SPD))

gamescom 2018 2019 werden wieder nur drei Bundesländer Sommerferien haben

Gamescom nicht mehr Ende August?

Branchenintern geht man jedoch nicht ernsthaft davon aus, dass die Verhandlungen zwischen der Koelnmesse und dem Branchenverband Game scheitern werden. Zwar gibt es deutschlandweit einige Städte, deren Messen eine derartige Veranstaltung ausrichten könnten, jedoch können die wenigstens dieser Städte eine wirkliche Affinität zur Videospielbranche vorweisen. Allenfalls könnten sich die Konditionen des Vertrags, unter anderem die Tatsache, dass die gamescom nicht mehr zum Ende des Augustmonats veranstaltet wird, ändern.