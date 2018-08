gamescom 2018 - Verärgerung über BILD: Magazin fragt sich, warum Frauen zur gamescom fahren

Ein Bericht der BILD sorgt aktuell für Verärgerung. Das Magazin stellte auf die offenbar ernstgemeinte Frage, warum Frauen überhaupt zur gamescom fahren würden.

47 Prozent der deutschen Computerspieler sind weiblich - das lässt sich mittlerweile durch verschiedene Studien belegen. Diese Verteilung stellt die BILD jedoch in Frage und bezieht sich dabei auf ihren Eindruck nach Besuch der gamescom 2018.

In einem aktuellen (lediglich hinter einer Paywall stehenden) Bericht stellt das Magazin fest, dass auf der gamescom "gefühlt 90 Prozent Männer" unterwegs seien. Deshalb fragt der Autor sich, ob "Frauen also doch nicht so verspielt" wären.

gamescom 2018 In Verhandlung: Bleibt die gamescom 2020 in Köln?

Besucher positionieren sich gegen Bericht

Um eine Antwort auf die Frage zu finden, befragte die BILD mehrere weibliche Besucher und versuchte dabei herauszufinden, was diese von der Messe halten würden. Alleine die Frage lässt aktuell auf verschiedenen Plattformen für Verärgerung sorgen.

Die Reaktionen positionieren sich deutlich gegen den Anschein, den BILD zu erwecken versucht:

Höhöhö Frauen zocken doch nicht und verlassen die Küche nie... warum fahren sie zur Gamescom? Was wollen die da? - @MixMax0995 Die BILD fragt sich, was Frauen auf der Gamescom wollen. Ich frage mich ja eher, was Journalisten bei der BILD wollen. @aenea_jr

Ja ich bin gamer und stolz auf der Gamescom zu sein & ja ich bin einen Frau Danke an Bild für dieses klischee 🙄- @EriksPikaPika

Warum fährt die Bild zur Gamescom? Um jedes Jahr wieder tendenziöse, an den Haaren herbeigezogene, sexistische, "Gamer sind Nerds sind Versager sind männlich sind gesellschaftsunfähig"-Artikel zu verfassen! Ist doch klar. - @MarioDreizehn

RTL: uhhh Gamescom, da haben wir 2011 mal so nen klischeebehafteten Beitrag gemacht. Da haben wir ordentlich Kritik für abbekommen... BILD: Hold my beer! - @SonOfCorhal