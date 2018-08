gamescom 2018 - So viele Besucher wie noch nie, Fans fürchten Überfüllung

Die gamescom konnte in diesem Jahr so viele Besucher wie noch nie vorweisen. Insgesamt waren 370.000 Personen in den Hallen unterwegs, 15.000 mehr als noch vor einem Jahr. Fans befürchten eine langsame Überfüllung des Geländes.

Die gamescom 2018 konnte in nahezu allen Aspekten neue Rekorde aufstellen - außer bei der Ausstellungsfläche. In diesem Jahr waren so viele Besucher unterwegs, wie noch nie.

Insgesamt waren 370.000 Personen in den Hallen der Koelnmesse unterwegs, das sind 15.000 Personen mehr als noch vor einem Jahr. Die Veranstaltung setzt somit ihr kontinuierliches Wachstum fort.

Überfüllung befürchtet

Allerdings bleibt die Ausstellungsfläche angesichts der Begrenzung vorhandener Hallen und Außengelände gleich. Wie schon im vergangenen Jahr liegt sie bei 201.000 Quadratmetern.

Kein Wunder, dass viele mittlerweile einen Wechsel in eine andere Stadt fordern.

Besucher befürchten deshalb eine immer weitere währende Überfüllung des Geländes. Bereits in den vergangenen Jahren war es zu Spitzenzeiten nahezu unmöglich, einigermaßen schnell zwischen den Hallen zu wechseln. Bei manchen Ständen mussten Spieler bis zu 6 Stunden lang warten. Nintendo sah sich am Stand von Super Smash Bros. Ultimate dazu gezwungen, eine Warteschlange im Außenbereich der Halle 9 zu errichten, um dem Ansturm gerecht zu werden.

Die Zahlen im Detail:

Besucherzahl

2018: 370.000

2017: 355.000

Davon Fachbesucher:

2018: 31.200

2017: 30.700

Internationalität Besucher:

2018: 114 Länder

2017: 106 Länder

Ausstellende Unternehmen:

2018: 1.037

2017: 919

Internationalität Aussteller:

2018: Auslandsanteil rund 70 Prozent aus 56 Ländern

2017: Auslandsanteil 72 Prozent aus 54 Ländern

Fläche:

2018: 201.000 m²

2017: 201.000 m²