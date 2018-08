gamescom 2018 - Die Messe im Überblick: Von Kotbeuteln, Shitstorms und Umzugsplänen

Was waren eigentlich die Tops und Flops der diesjährigen gamescom? Wir haben euch die interessantesten Artikel und Nachrichten der vergangenen Woche noch einmal übersichtlich auf PlayNation.de zusammengefasst.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge haben wir am gestrigen Samstag die gamescom 2018 verabschiedet. Es war uns wie immer eine große Freude unzählige Kollegen sowie gute Freunde auf der bunten Messe zu treffen und unser aller liebstes Hobby miteinander zu teilen.

Die gamescom platzt aus allen Nähten

Trotzdem war es für die gesamte Redaktion von PlayNation, wie auch in den letzten Jahren, ein ziemlich großes, aufregendes und vor allem anstrengendes Projekt - was nicht zuletzt daran lag, dass so viele Besucher wie noch nie die gamescom 2018 besuchten. Insgesamt waren 370.000 Personen in den Hallen der Koelnmesse unterwegs. Das sind 15.000 Personen mehr als noch vor einem Jahr. Damit konnten die Veranstalter auch in diesem Jahr ein neues Wachstum vorweisen:

Bleibt die gamescom 2020 in Köln?

Zwar ist bereits im Rahmen der gamescom 2018 das offizielle Datum für das kommende Jahr bekannt gegeben worden, ob die Veranstaltung aber auch 2020 in der Rheinmetropole stattfinden wird, ist bislang unklar.

Das traurige Highlight der Messe

Das traurigste und zugleich unterhaltsamste Highlight trug sich angeblich vor dem Fortnite-Stand von Epic Games zu. Offensichtlich weigerte sich ein Unbekannter die Warteschlange zu verlassen und zur Toilette zu gehen, um seine Notdurft zu verrichten. Er entschloss sich deshalb dazu, in eine Tüte zu koten und diese dann liegen zu lassen:

Der zweite Shitstorm

Für den zweiten großen Shitstorm sorgte in diesem Jahr die deutsche Bundeswehr mit einer unpassenden Plakatwerbung. Mit Sprüchen wie "Mehr Open World geht nicht!" oder "Multiplayer at its best!" sollte vor allem die junge Zielgruppe angesprochen werden. Besonders positiv sind die Aufmerksamkeit erregenden Marketing-Methoden der Bundeswehr auf den sozialen Netzwerken allerdings nicht aufgenommen worden. Zahlreiche Nutzer beschwerten sich über die unpassenden Slogans, die geschmacklos seien und den Krieg verharmlosen würden.

Was machen Frauen auf der Messe?

Warum fahren Frauen zur gamescom? Mit dieser Frage verärgerte die BILD die Besucher der diesjährigen gamescom:

Die PlayNation-Redaktion vor Ort

Für euch haben wir in nur drei Tagen insgesamt 13 Videos live auf der gamescom produziert und in rekordverdächtiger Zeit auf unseren PlayNation TV-Kanal hochgeladen. Außerdem haben unsere unermüdlichen Redakteure unzählige Artikel, News und Videos auf PlayNation.de veröffentlicht und euch somit jederzeit auf dem Laufenden gehalten. Zu unseren Highlights der Messe zählte sicherlich das PS4-exklusive Action-Adventure Spider-Man von Sony und Insomniac Games:

Ein weiteres Highlight war das Sci-Fi-Rollenspiel des polnischen Entwicklers CD Projekt Red Cyberpunk 2077. Ähnlich wie bei der E3 im Juni, konnte der Titel auch im Rahmen der gamescom hinter verschlossenen Türen bewundert werden. Hier findet ihr unsere E3-Vorschau sowie ein aktuelles Video von der gamescom 2018 mit allen neuen Infos:

Weitere Artikel von der gamescom 2018 lassen sich auf PlayNation.de finden:

