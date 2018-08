gamescom 2018 - Fast kein Bundesland hat Sommerferien

Der Altersdurchschnitt der gamescom 2018 dürfte im Vergleich zum letzten Jahr deutlich steigen. Gerade einmal drei Bundesländer werden zur Veranstaltungszeit Sommerferien haben. Im Jahr darauf hat nicht einmal das Ausrichtungsland Nordrhein-Westfalen frei.

Die Hallen der gamescom 2018 dürften zumindest im Altersdurchschnitt deutlich höher liegen, als in letztem Jahr. Zum Termin der Spielemesse in diesen Jahr haben gerade einmal drei Bundesländer frei - in 2017 sind es noch acht gewesen.

Die gamescom 2018 findet von Dienstag, dem 21. August 2018, bis Samstag, dem 25. August 2018, statt. Der Dienstag ist wie immer ein Fachbesuchern vorbehaltener Tag, alle anderen sind auch für Privatbesucher geöffnet.

Hab ich zur gamescom frei?

2015 hatte noch jedes Bundesland zur gamescom-Woche Sommerferien, 2016 waren es nur noch Elf. 2018 werden es gerade einmal drei Bundesländer sein: Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Im Jahr darauf, zur gamescom 2019, muss selbst das Ausrichtungsland Nordrhein-Westfalen passen. Die Sommerferien enden am 27. August 2019, die Messe selbst findet aber vom 27. August bis zum 31. August statt. Nur Bayern und Baden-Württemberg haben zu dem Zeitpunkt frei.