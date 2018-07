gamescom 2018 - Erste Pop-Up-Jugendherberge der Welt: Gewinnt ein unvergessliches Camp-Erlebnis!

In diesem Jahr dürfen sich 80 Gamer über ein unvergessliches Camp-Erlebnis freuen. Bei der ersten Pop-Up-Jugendherberge der Welt werden komfortable Schlafmöglichkeiten angeboten - direkt auf dem Gelände des traditionsreichen gamescomCamps! Aber jetzt kommt eure Chance: Vier von euch können einen VIP-Aufenthalt gewinnen, der diese gamescom zum Highlight-Event des Jahres macht! Bezahlte Kooperation mit dem Deutschen Jugendherbergswerk

Jedes Jahr tummeln sich 3500 Besucher der gamescom auf dem wohl schönsten Open-Air-Gelände Kölns - in Messenähe, direkt am Rhein und obendrein im Grünen. Das gamescomCamp ist für Gamer aus aller Welt ein Highlight und feiert 2018 seinen zehnten Geburtstag - und jetzt wird das Festival-Feeling in diesem Jahr aber noch aufregender!

Ein unglaubliches Camp-Erlebnis

Das gamescomCamp wird zusammen mit dem Deutschen Jugendherbergswerk ein Camp-Erlebnis der Extraklasse ermöglichen: Die erste Pop-Up-Jugendherberge der Welt wird 80 Gamer in einem besonders komfortablen Ambiente beheimaten und ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt bereiten!

Insgesamt 20 moderne Hütten mit je vier Betten werden euch jede einzelne Nacht versüßen und mit ihrer bunten Gestaltung auch das widerspiegeln, was euch auf dem gamescomCamp erwartet: Eine Gamer-Gemeinschaft, die eine Woche lang das schönste Hobby der Welt feiert...Videospiele!

Das große VIP-Gewinnspiel

Und jetzt kommt's: Das Deutsche Jugendherbergswerk lädt vier von euch zu einem großartigen VIP-Erlebnis ein! Das Gewinnspiel hat es wirklich in sich:

1x4 Gamescom-Tickets für Dienstag bis Freitag

1x4 Plätze in einem VIP-Schlafhaus auf dem gamescomCamp-Gelände

1x4 Tickets für die CMON&CRUNCH-After-Show-Party im Bootshaus

Gerade Letzteres dürfte für alle Beteiligten ein Highlight sein: Feiert zusammen mit Sarazar eine unglaubliche Party und erlebt Szene-Stars wie Rewinside x MPire, JNSPTRS, Circle Of Alchemists, THE CLIQQUE und HONKA auf der heißesten Bühne der gamescom.

Transparenzhinweis: Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jugendherbergswerk. Es handelt sich um eine bezahlte Kooperation. Der Inhalt ist redaktionell unabhängig verfasst worden, Vorgaben wurden uns nicht gegeben.