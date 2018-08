gamescom 2018 - Alle PlayNation-Videos zur Messe auf einen Blick

Die gamescom 2018 fand in diesem Jahr vom 21. bis zum 25. August statt und hatte unzählige spannende Games im Gepäck, die nur darauf gewartet haben, um von uns gezockt zu werden. Unsere Eindrücke der Messe in Videoform findet ihr innerhalb unseres News-Artikels.

Wir waren mit unserer Redaktion auf der gamescom 2018 um für euch zahlreiche Videos zu produzieren. Unter anderem konnten wir uns eine Gameplay-Demo zu dem Sci-Fi-Rollenspiel Cyberpunk 2077 anschauen, durften Resident Evil 2 Remake zocken und die verschiedenen Hallen unter die Lupe nehmen.

Unterhalb dieser Zeilen findet ihr noch einmal alle Videos zur Spielemesse in Köln aufgelistet.

gamescom 2018 Die Messe im Überblick: Von Kotbeuteln, Shitstorms und Umzugsplänen

Willkommen zur gamescom 2018!

Am vergangenen Dienstag konnten wir zahlreiche Spiele testen und entführten euch hinter die Kulissen der wichtigsten Spielemesse der Welt!

Die große gamescom-Tour: Wir zeigen euch EA, Ubisoft und Bandai!

Die gamescom 2018 ist riesig - so riesig, dass man schnell den Überblick verlieren könnte. Wir entführen euch in Halle 6 und zeigen euch, wie es bei Electronic Arts, Ubisoft und Bandai Namco aussieht!

So gut wie The Witcher 3? Cyberpunk 2077 auf der gamescom 2018

Wir haben uns auf der gamescom 2018 Gameplay zu Cyberpunk2077 angeschaut und sind absolut begeistert! Was wir gesehen haben, wie wir es fanden und was ihr wissen müsst - jetzt im Video.

Der erste Tag: So gut war der Dienstag auf der gamescom!

Der erste Tag der gamescom 2018 ist offiziell vorbei und wir sind schon jetzt völlig erschöpft. Doch welche Spiele haben uns heute besonders gut gefallen? Wir reden über Cyberpunk 2077, Metro Exodus, Diablo 3 und vieles mehr!

Unterwegs auf der gamescom: Die absolute Mega-Halle!

Kalt und klebrig: Blizzard und Sony trumpfen auf!

Sony und Blizzard trumpfen auch auf der gamescom 2018 mit ihren Spielen auf. Neben den Dauerbrennern Overwatch und World of Warcraft gibt es zudem Sekiro: Shadows Die Twice und Spider-Man zu sehen. Wir sind hyped!

Der Tod für jede Freundschaft? Smash Bros Ultimate auf der gamescom

Super Smash Bros Ultimate ist der Todesstoß für jede Freundschaft! Kein Wunder, dass wir uns das Spiel angeschaut und uns auf der Nintendo Switch duelliert haben. Was wir gesehen haben, wie sehr wir uns jetzt hassen und warum ihr es euch holen solltet - wir verraten es euch.

Ein neuer gamescom-Tag: Diese geilen Spiele haben wir gesehen!

Ein neuer Tag, einige neue Spiele: Wir haben uns auf der gamescom 2018 einmal mehr zahlreiche heiße Games anschauen können und sind durchaus begeistert. Warum wir totmüde sind, was wir am besten fanden und worauf wir uns noch freuen - das erfahrt ihr jetzt!

Der Winter naht: Game of Thrones wird Pay-to-Win?

Mit "Game of Thrones - Winter is coming" wagt Yoozoo mit der Lizenz von HBO einen Schritt in die Welt der Strategiespiele. Wird das Ganze Pay-to-Win oder handelt es sich dabei um einen echten Hit? Viel konnten wir nicht sehen, aber dennoch versuchen wir euch einen ersten Eindruck zu vermitteln.

Es wird gebummst: Hearthstones neues Kartenpack!

Wir waren in Dr. Bumms Geheimlabor und haben uns das neue Hearthstone-Kartenpack angeschaut - zusammen mit dem namensgebenden Dr. Bumms. Was unser Redakteur Lucas dazu sagt und ob er begeistert nach Hause geht, erfahrt ihr hier:

Der letzte gamescom-Tag: Das große Simulatoren-Fest!

Es ist der letzte Tage für uns Fachbesucher und somit auch die finale Chance, zahlreiche Top-Games anzuzocken, die noch nicht erschienen sind. Mit dabei waren zahlreiche Simulatoren von Astragon, das gesamte Nintendo-Lineup, der nächste Titel der "Until Dawn"-Macher und vieles vieles mehr. Was wir erlebt haben, zeigen wir hier:

Resident Evil 2 Remake im Blitzcheck

Wir waren zu Besuch bei Capcom und haben uns dort unter anderem das Remake zu Resident Evil 2 angeschaut! Wie sehr wir uns gegruselt haben, ob wir kurz vorm Herzinfarkt standen und was uns noch so gefallen hat, verraten wir euch im Video:

Flitzi macht den Check: Fortnite pfui, Simulatoren hui?

Wir waren in Halle 8 unterwegs und haben da (völlig zufällig!) die gute Flitzi angetroffen! Zum Glück war sie bereits vorbereitet, wusste genau wo wir hingehen und hat sich alle Antworten vorab in ihrem Notizheftchen notiert. Bei einem Spaziergang über die Bühnen sprechen wir über Fortnite, Forza Horizon, Simulatoren und vieles mehr...