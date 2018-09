Games with Gold - Die neuen Gratis-Spiele für Oktober 2018 sind bekannt

Wer Abonnent bei Xbox Live Gold ist, darf sich jeden Monat über bis zu vier kostenlose Spiele auf seiner Xbox-Konsole freuen. Natürlich wird dies auch im Oktober 2018 der Fall sein!

Im nächsten Monat bekommt ihr wie üblich für die Xbox One sowie auf der Xbox 360 jeweils zwei Titel geschenkt. Allerdings gibt es dank der bestehenden Rückwärtskompatibilität die Spiele der Xbox 360 auch auf der Xbox One. Wer eine Xbox One besitzt, kann sich demnach jeden Monat auf vier Spiele freuen!

Unter anderem dürft ihr euch auf den Multiplayer-Titel Overkooked sowie das Action-Rollenspiel Victor Vran freuen.

Diese Gratis-Spiele gibt es bei Games with Gold im Oktober 2018:

01. bis 31 Oktober 2018: Overcooked (Xbox One)

16. Oktober bis 15. November 2018: Victor Vran (Xbox One)

01. bis zum 15. Oktober 2018:Stuntman: Ignition (Xbox One, Xbox 360)

16. bis 31. Oktober: Hitman: Blood Money (Xbox One, Xbox 360)

Diese Gratis-Spiele gibt es bei Games with Gold im September 2018:

Well, since we already revealed the new games coming to Xbox Game Pass next month, maybe we should go ahead and reveal next month’s Games With Gold titles too. You saw it here first (and I’ll post it on my blog soon) pic.twitter.com/jkhHUBv1FO