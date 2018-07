Games with Gold - Neue Gratis-Spiele im August 2018 enthüllt

Bei Games with Gold werdet ihr auch im August 2018 zahlreiche Spiele kostenlos herunterladen können. Dazu gehören wie immer sowohl Spiele für die Xbox 360 als auch Xbox One. Nun wurden die Games offiziell enthüllt - wir haben die Liste!

Wer Abonnent bei Xbox Live Gold ist, darf sich jeden Monat über bis zu vier kostenlose Spiele auf seiner Xbox-Konsole freuen. Natürlich wird dies auch im August 2018 der Fall sein!

Im nächsten Monat bekommt ihr wie üblich für die Xbox One sowie auf der Xbox 360 jeweils zwei Titel geschenkt. Allerdings gibt es dank der bestehenden Rückwärtskompatibilität die Spiele der Xbox 360 auch auf der Xbox One. Wer eine Xbox One besitzt, kann sich demnach jeden Monat auf vier Spiele freuen!

August 2018: Kostenlose Spiele auf Xbox One und Xbox 360

Diese Gratis-Spiele gibt es bei Games with Gold im August 2018:

01. bis 31 August 2018: Forza Horizon 2 (Xbox One)

16. August bis 15. September 2018: For Honor (Xbox One)

01. bis zum 15. August 2018: Dead Space 3 (Xbox One, Xbox 360)

16. bis 31. August 2018: Disney Epic Mickey 2: The Power of Two (Xbox One, Xbox 360)

Juli 2018: Das gab es im letzten Monat

Diese Gratis-Spiele wurden bei Games with Gold für Juli enthüllt:

01. bis 31 Juli 2018: Assault Android Cactus (Xbox One)

16. Juli bis 15. August 2018: Death Squared (Xbox One)

01. bis zum 15. Juli 2018: Virtua Fighter 5 Final Showdown (Xbox One, Xbox 360)

16. bis 31. Juli 2018: Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction(Xbox One, Xbox 360)

Was bekommt ihr mit Xbox Live Gold?

Durch das Premium-Programm Xbox Live Gold erhaltet ihr auf eurer Xbox-Konsole zahlreiche Boni. Zusätzlich zu mehreren Sonder-Rabatten bekommt ihr einen schnellen Cloud-Speicher, perfekten Online-Multiplayer und jeden Monat vier tolle gratis Spiele.

Es ist ganz einfach, Mitglied zu werden: Holt euch eine Guthabenkarte und sichert euch bis zu 12 Monate Premium-Genuss. Das geht beispielsweise schnell und bequem bei Amazon.

