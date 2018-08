Games with Gold - Dead Space 3 nur noch heute kostenlos, letzter Titel steht zur Verfügung

Nur noch heute steht Mitgliedern bei Xbox Live Gold der Horror-Shooter Dead Space 3 zum kostenlosen Download zur Verfügung. Abgelöst wird der Titel durch Disney Epic Mickey 2: The Power of Two für beide Xbox-Konsolen.

Mitglieder des Premium-Programms Xbox Live Gold erhalten auch im Monat August zwei kostenlose Spiele für Xbox 360 sowie Xbox One. Seit dem heutigen Mittwoch, dem 16. August 2018 bis Ende des Monats, steht für beide Microsoft-Konsolen nun das Plattform-Spiel Disney Epic Mickey 2: The Power of Two zur Verfügung.

Aber aufgepasst: Damit steht nur noch am heutigen Mittwoch der Horror-Shooter Dead Space 3 für Xbox 360 und Xbox One als kostenloser Download bereit.

Weiterhin habt ihr zudem die Möglichkeit bis zum 31. August 2018 das Autorennspiel Forza Horizon 2 auf eure Xbox-Konsole herunterzuladen. Vom 16 August bis zum 15. September 2018 könnt ihr auf der Xbox One außerdem den Online-Hack-and-Slay-Titel For Honor von Ubisoft herunterladen.

Was bekommt ihr mit Xbox Live Gold?

Durch das Premium-Programm Xbox Live Gold erhaltet ihr auf eurer Xbox-Konsole zahlreiche Boni. Zusätzlich zu mehreren Sonder-Rabatten bekommt ihr einen schnellen Cloud-Speicher, perfekten Online-Multiplayer und jeden Monat vier tolle gratis Spiele.

