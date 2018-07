Game of Thrones - Staffel 8 Release eingegrenzt: Kommt schon Anfang 2019!

HBO hat den Releasetermin der achten Season von Game of Thrones eingegrenzt. Die finale Staffel soll in der ersten Jahreshälfte 2019 gezeigt werden. Parallel sollen auch die Dreharbeiten zum ersten Spinoff starten.

Endlich wissen wir mehr: HBO hat bestätigt, dass Game of Thrones in weniger als einem Jahr abgeschlossen wird. Die achte und finale Staffel der Hit-Serie soll in der ersten Jahreshälfte 2019 ausgestrahlt werden. Bislang wurde lediglich '2019' angegeben.

Staffel 8 startet somit spätestens im Juni und wird insgesamt sechs Episoden umfassen, die man im Wochenrhythmus zu sehen bekommt. Anderthalb Monate lang steht Game of Thrones also noch einmal im Mittelpunkt der Fernsehwelt.

Game of Thrones Das Team habe bisher Meisterleistungen vollbracht

Finale, Spinoff und Erfolg

Parallel sollen die Dreharbeiten zum ersten Spinoff der Serie stattfinden: Die Produktion beginne Anfang 2019, erklärte HBO. Hierbei handelt es sich um ein Prequel, das dementsprechend die Vorgeschichte näher beleuchten wird.

Game of Thrones startete April 2011 in die erste Staffel und konnte schnell eine große Fangemeinde hinter sich versammeln. Die Serie gilt als der größte Erfolg in der Geschichte von HBO.

In Deutschland seht ihr Game of Thrones exklusiv bei Sky.

