Game of Thrones - Kit Harington dämpft die Vorfreude auf das große Finale bei vielen Fans

Fieberhaft wird die achte Staffel von Game of Thrones erwartet. Die Fans wollen endlich wissen, wie die Geschichte rund um Jon Snow, die Mutter der Drachen und den stetig vor der Tür stehenden Winter aus geht. In einem Interview hat sich Kit Harington dazu geäußert.

Die Erwartungen an die letzte Staffel von Game of Thrones sind riesig. Eigentlich sollte bereits bekannt sein, wann die finalen Folgen der beliebten HBO Serie laufen. Doch der Sender lässt die Fans noch ein wenig zappeln. Das schürt die Vorfreude und Ungeduld nur noch mehr. Doch anstatt eines Datums wurde nun ein Interview mit Kit Harington bei MTV veröffentlicht, in dem er über die achte Staffel spricht und den rieisgen Erwartungen einen Dämpfer verpasst:

"Ich denke, es ist unglaublich schwierig, eine Serie zu Ende zu bringen, die acht, neun Jahre umfasst hat. Ich glaube, nicht jeder wird [mit dem Finale] glücklich sein. Man kann es nicht allen recht machen. Meine Lieblingsserien sind Die Sopranos, Breaking Bad und The Wire und sie alle endeten auf eine Art, die ... Es wird dich nie zufriedenstellen."

Nikolaj Coster-Waldau, der in der Serie Jamie Lannister verkörpert, hat vor einigen Wochen noch verlauten lassen, dass die Finale Staffel ein gewaltiges Puzzle zusammenfüge. Damit steht seine Aussage in starkem Kontrast zum Interview von Harington, der die Vorfreude etwas zu bremsen scheint. Die Vermutung liegt nahe, dass der Darsteller von Jon Snow Sorge trägt, das die Vorfreude und damit auch die Erwartungen der Fans ins Unermässliche steigen. Und damit am Ende enttäuscht sind. Aus diesem Grund vielleicht dieser Schritt, die Erwartungen nicht komplett in die Höhe schnellen zu lassen.

Game of Thrones Laut Emilia Clarke werden wegen möglicher Spoiler mehrere Enden gedreht

Start der letzten Folgen erst im Mai?

Bisher gibt es keinen offiziellen Starttermin für die letzte Staffel. Zunächst hieß es, die erste Jahreshälfte 2019 wäre GoT-Zeit. Allerdings scheint sich die Serie etwas nach hinten zu schieben. Joe Bauer, der für die visuellen Effekte zuständig ist, verriet, dass die Serie für die Qualifizierung der Emmys nicht berücksichtig werden kann. Aus Zeitgründen. Das lässt vermuten, dass wir mit den letzten sechs Folgen noch bis Mai 2019 warten müssen.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Sky handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.