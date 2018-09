Game of Thrones - Jon Wayne oder Bruce Snow - Kit Harington als Batman?

Gerüchten nach zu urteilen befindet sich der britische Schauspieler Kit Harington nun auch als möglicher Kandidat im Rennen für die Rolle als Batman. Neben dem Game of Thrones-Schauspieler sollen außerdem Jake Gyllenhaal und Jack Huston zu der engeren Auswahl gehören.

Der britische Schauspieler Kit Harington erlangte vor allem durch die Rolle des Jon Schnee in der Fantasyserie Game of Thrones internationale Bekanntheit. Außerdem dürften ihn CoD-Spieler aus der Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Infinite Warfare als Bösewicht Admiral Salen Kotch kennen.

Jon Wayne oder Bruce Snow - Kit Harington als Batman?

Einer Meldung von RevengeOfTheFans nach zu urteilten, könnte Harington zukünftig durchaus auch als Bruce Wayne beziehungsweise Batman eine gute Figur machen. Anscheinend hat das Filmstudio bereits vor drei Monaten digitale Modelle des Schauspielers anfertigen lassen, damit sich die Produzenten ein Bild von Kit Harinton als Dunkler Ritter machen können. Bislang gab es jedoch keine offizielle Bestätigung, dass Harington die Rolle letztendlich auch wirklich spielen wird.

Klar ist aber, dass derzeit an dem Skript gearbeitet wird und Warner Bros. einen Nachfolger von Ben Affleck sucht, der zuletzt in Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad und Justice League das Cape angelegt hatte.

Neben Kit Harington sollen sich außerdem noch Jake Gyllenhaal und Jack Huston in einer engeren Auswahl für die Rolle von Bruce Wayne aka Batman befinden. Angeblich ist Gyllenhaal aber schon wieder aus dem Rennen ausgeschieden, nachdem es mehrere Treffen mit Regisseur Matt Reeves gegeben hat.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass diese Gerüchte mit größter Vorsicht zu genießen sind.

Welchen Schauspieler könntet ihr euch am ehesten in dem Fledermauskostüm von Batman vorstellen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

