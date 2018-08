Game of Thrones - Winter is coming - Erobert Westeros im neuen Browsergame

Auf der gamescom 2018 haben wir uns neben großen AAA-Titeln, Pokémon-Games und einigen Indieperlen auch bei Yoozoo umgeschaut. Dort haben wir erste Informationen zum offiziell lizensierten Game of Thrones - Winter is coming erhalten.

Bereits einige Wochen vor der gamescom 2018 haben wir uns den Termin zu Game of Thrones - Winter is coming gesichert und waren durchaus gespannt, denn das Grundgerüst klang vielversprechend: Ein Strategiegame mit den offiziellen Rechten von HBO. Wir waren wirklich gespannt, welche Informationen uns vor Ort dann erreichen würden.

Die Präsentation von Yoozoo zeigte neben einem Trailer allerdings nur wenige Bilder zum Spiel. Die Spieler werden in dem Echtzeit-Strategie-Game die Rolle eines Lords übernehmen und versuchen, ein riesiges Heer um sich zu schaaren. Mithilfe unzähliger Krieger muss dann Westeros erobert werden.

Kaum Infos, viel Promo

Welche Charaktere aus der Serie gesteuert werden können und ob auch eine Lady das Heer führen kann, konnte man uns bisher nicht verraten. Bisher ist nur bekannt, dass Fans des Franchises die Charaktere aus neuen Blickwinkeln sehen werden. Was das im Einzelnen heißt, lässt sich an dieser Stelle noch nicht sagen, denn mehr Informationen oder gar eine Demo blieben uns zum jetzigen Zeitpunkt leider verwehrt.

Zudem klingt das Geschäftsmodell bislang auch eher nach Pay-to-Win. Wir behalten den Titel dennoch im Auge und werden euch in Zukunft neue Informationen zum Spiel liefern. Immerhin: Direkt auf der gamescom können sich interessierte Spieler vorab registrieren und auf dem Thron in Halle 7 ablichten lassen. In diesem Sinne: "Bend your knee!"