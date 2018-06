Gal*Gun 2 - Ankündigung für kommenden Freitag geplant

Ankündigungen von Ankündigungen sind keine Seltenheit in der Gaming-Branche. Publisher PQube ließ verlauten, dass es am kommenden Freitag Neuigkeiten zu Gal*Gun 2 geben wird.

Japanische Entwickler sind für ihre zum Teil absurden Spielkonzepte bekannt. So müsst ihr im Rail-Shooter Gal*Gun 2 für Nintendo Switch als Schüler Dämonen aus euren Schulkameradinnen exorzieren, in dem ihr sie mit einer staubsaugerähnlichen Gerätschaft namens Demon Sweeper aussaugt. Vorher müsst ihr sie jedoch mit eurer Love Gun in ihren erogenen Zonen treffen, damit die Dämonen eingesaugt werden können. Wie Publisher PQube auf Twitter ankündigte, will man am kommenden Freitag eine Ankündigung zu Gal*Gun 2 tätigen. Ob es sich dabei um eine Umsetzung für eine andere Plattform oder DLC handeln könnte, lässt sich zur Zeit nur spekulieren.

Zwischen Kulturschock und Tabubruch

Wegen der anzüglichen Thematik erhielt das Spiel von der USK keine Freigabe und wurde deshalb auch nicht offiziell in Deutschland veröffentlicht. Da sowohl Switch als auch PlayStation 4 keine regionalen Beschränkungen besitzen, könnt ihr das Spiel aus anderen Regionen importieren. Käufer der US-Version stellten fest, dass auf der Innenseite des Covers der Version für Nintendo Switch fälschlicherweise das Inlay des Wildwest-Shooters Wild Guns Reloaded aufgedruckt war. Eine gewisse Genre-Zugehörigkeit lässt sich nicht leugnen, aber trotzdem handelte es sich dabei offensichtlich um einen Druckfehler. Noch zwei Wochen lang könnt ihr von PQube ein kostenloses Ersatzcover anfordern, indem ihr das entsprechende Formular ausfüllt.