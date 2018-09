Friday the 13th: The Game - Entwicklerwechsel: IllFonic übergibt an Black Tower Games

Entwickler IllFonic hat nun bekannt gegeben, dass alle vertraglich vereinbarten Arbeiten an Friday the 13th: The Game erfüllt worden sind, weshalb die weitere Entwicklung in die Hände von Black Tower Games gegeben wird. Weitere Inhalte dürfen Fans in Zukunft aufgrund von andauernden Rechtsstreitigkeiten aber dennoch nicht erwarten.

Die Verantwortlichen hinter dem asymmetrischen Multiplayer-Horror-Titel Friday the 13th: The Game zogen zuletzt während der E3 viel Aufmerksamkeit auf sich und ihr Spiel. Der Grund dafür sind tiefgreifende Rechtsstreitigkeiten, wodurch die DLC-Pläne schließlich erst einmal gestrichen wurden.

Was war passiert?

Rechtsstreitigkeiten durch einen Gerichtsstreit zwischen dem Produzenten der Horrorfilmreihe, Sean S. Cunningham, sowie dem Ursprungsautor von Freitag, der 13., Victor Miller, erreichten auch den zuständigen Publisher Gun Media, der im Mai 2017 gemeinsam mit Entwickler IllFonic das Survival-Horror-Spiel auf den Markt gebracht hatte. Aus diesem Grund wurde die Entwicklung neuer Inhalte erst einmal eingestellt.

Schließlich hieß es seitens der Verantwortlichen, dass neue Inhalte komplett ausgeschlossen seien, um möglichen Konsequenzen aus dem Weg zu gehen.

Friday the 13th: The Game Rechtsstreitigkeiten - Definitiv keine neuen Inhalte

Entwicklerwechsel

Nun hat Entwickler IllFonic auf Twitter mitgeteilt, dass alle vertraglich vereinbarten Arbeiten abgeschlossen und die Entwicklung des Spiels an das in Tokio ansässige Studio Black Tower Games übergeben worden sind. Das Team arbeitete zuvor an dem iOS-Titel Archangel, dem PS3-Spiel Magus und wirkte in der letzten Zeit vor allem bei der AAA-Spielentwicklung mit. Erfahrung mit Friday the 13th ist ebenfalls vorhanden, da das Studio IllFonic bei der Erstellung der Karten "Jarvis House" sowie "Pinehust" unterstützte.

Friday the 13th: The Game war bei seiner Veröffentlichung ziemlich fehlerhaft. Publisher Gun Media und Entwickler IllFonic arbeiteten seitdem daran, Fehler auszumerzen und neue Inhalte zu erstellen. Seit der Klage war IllFonic ausschließlich mit der Behebung der verbleibenden Bugs beschäftigt.

Diese Aufgaben sollen nun erfüllt sein, weshalb der zuständige Entwickler das Projekt verlässt. Ab jetzt wird Black Tower Games die Aufgabe haben, weitere Bugfixed zu implementieren und das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern.

Friday the 13th: The Game ist für PS4, Xbox One und PC erschienen.