Fractured Lands - Battle Royale auf vier Reifen

Battle Royale, diesmal in der völligen Postapokalypse: Fractured Lands stattet euch mit einem persönlichen Fahrzeug aus und lässt euch um euer Überleben umhercruisen.

Der Battle-Royale-Markt ist hart umkämpft, neue Genreableger erscheinen mittlerweile in überaus regelmäßigen Zeitabständen. Um hervorzustechen, muss man sich mittlerweile etwas besonderes einfallen lassen - wie Fractured Lands, das den Fokus auf Fahrzeuge legt.

Zum Beginn einer jeden Runde dürft ihr nämlich bereits in euer persönliches Gefährt steigen, das euch fortan stets treu zur Seite steht. Der Wagen kann von euch mit in der Spielwelt gefundenen Waffen, Ausrüstungsteilen, Benzin und sonstigen Upgrades ausgestattet und ausgebaut werden. Außerhalb eures Wagens seid ihr übrigens komplett auf die First-Person angewiesen, eine Third-Person-Sicht existiert nicht.

Fahrzeug gegen Fahrzeug

Wer fleißig erweitert, darf sich letztendlich über ein überaus gefährliches Konstrukt freuen. Habt ihr erst einmal eure persönliche Megakarre zusammengebaut, könnt ihr die entstandene Kriegsmaschine auf andere Spieler hetzen, die natürlich ebenfalls hart an der Ausstattung ihres Wagens gearbeitet haben. In der Welt tauchen jedoch nicht nur menschliche Kontrahenten, sondern auch wilde NPC auf, die vom radioaktiv verseuchten Sandsturm zu fliehen versuchen.

Entwickelt wird der Shooter von ehemaligen Call of Duty- und Battlefield-Veteranen, die also reichlich Erfahrung mit sich bringen dürften. Ab Juli erscheint Fractured Lands in einer kostenpflichtigen "Early Access"-Phase (Preis unbekannt), interessierte Spieler konnten im Juni aber bereits an drei geschlossenen Beta-Phasen teilnehmen. Die Vollversion soll Ende diesen Jahres veröffentlicht werden.

Übrigens: Unser Partner Nitrado ist offizieller Anbieter für alle Server, die ihr für Fractured Lands braucht. Schaut gerne einmal vorbei!