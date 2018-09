Forza Horizon 4 - Demo und Details zum ersten DLC veröffentlicht

Die Demoversion zum Rennspiel-Hit Forza Horizon 4 von Entwickler Playground Games ist da. Darin könnt ihr nun kurz vor Release selbst die offene Welt des virtuellen Großbritanniens erkunden. Außerdem verraten die Entwickler erste Details zum James-Bond-DLC.

In wenigen Wochen erscheint mit Forza Horizon 4 von Playground Games ein heißer Kandidat auf den Rennspiel-Thron für Xbox One und PC. Während für Microsoft schon jetzt klar ist, dass der vierte Open-World-Ableger der erfolgreichste Serienteil wird, könnt ihr euch nun selbst von den Qualitäten des Rennspieles überzeugen.

Die Demoversion des Spiels steht ab sofort zum Download auf PC und Xbox One bereit und verschafft euch, knapp drei Wochen vor Release, einen ersten Blick auf das Spiel.

Die wichtigsten Neuerungen

Nachdem ihr im Vorgänger in Australien unterwegs wart, verschlägt es euch mit Forza Horizon 4 nach Großbritannien. Abermals steht dabei das namensgebende Autofestival im Mittelpunkt, allerdings dürft ihr euch diesmal über einige spannende Neuerungen freuen.

Zu den wichtigsten Features zählen die wöchentlich wechselnden Jahreszeiten, die euch vor ganz unterschiedliche Herausforderungen stellen und dabei niemals gleich ablaufen sollen. Beispielsweise ist mancher Herbst regnerischer, als der vorangegangene. Die Folge: Größere Pfützen und eine rutschigere Fahrbahn.

Crazy Taxi lässt grüßen

Ebenfalls neu sind die Horizon Stories, zu denen sich die Entwickler bislang allerdings noch äußerst bedeckt halten. Dabei handelt es sich um storygetriebene Nebenmissionen, in denen ihr beispielsweise euer eigenes Taxiunternehmen leitet oder euch als Stuntman beweist.

Zum Start des Spiels stehen über 450 Autos namhafter Hersteller zur Auswahl, weitere sollen später als DLCs nachgereicht werden.

Forza Horizon 4 ist zudem für die Xbox One X optimiert und bietet euch die Wahl zwischen zwei verschiedenen Darstellungsmodi: 4K-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde oder 1080p mit konstanten 60 fps. Außerdem wird das Spiel direkt zum Start im Xbox Game Pass erscheinen.

Best of Bond Car Pack angekündigt

Doch damit nicht genug. Microsoft hat bestätigt, dass die Arbeiten am Spiel abgeschlossen sind und Forza Horizon 4 den Gold-Status erreicht hat. Somit steht einer pünktlichen Veröffentlichung Nichts mehr im Wege. Auch der erste DLC steht pünktlich zum Launch in den Startlöchern.



Im Best of Bond Car Pack dreht sich alles um den legendären britischen Geheimagenten. Darin klemmt ihr euch hinter das Lenkrad von zehn Boliden aus den James-Bond-Filmen, von Goldfinger aus dem Jahr 1964 bis hin zum neuesten Film, Spectre.



Hier die vollständige Liste der DLC-Fahrzeuge:

1964 Aston Martin DB5 inspired by Goldfinger (1964), Thunderball (1965), GoldenEye (1995), Skyfall (2012), and Spectre (2015)

1969 Aston Martin DBS from On Her Majesty's Secret Service (1969)

1974 AMC Hornet X Hatchback from The Man With the Golden Gun (1974)

1977 Lotus Esprit S1 from The Spy Who Loved Me (1977)

1981 Citroën 2CV6 from For Your Eyes Only (1981)

1986 Aston Martin V8 from The Living Daylights (1987)

1999 BMW Z8 from The World is Not Enough (1999)

2008 Aston Martin DBS from Quantum of Solace (2008)

2010 Jaguar C-X75 from Spectre (2015)

2015 Aston Martin DB10 from Spectre (2015)

Obendrauf spendieren euch die Entwickler noch spezielle Ingame-Goodies, darunter zwei Bond-Outfits und sechs exklusive Quick-Chat-Phrasen für den Multiplayer.

Käufer der Ultimate Edition erhalten die Erweiterung kostenlos, alle anderen können das James-Bond-Paket zum Release käuflich erwerben.

Forza Horizon 4 Announcement zum Autorennspiel von Micorosoft



Wer nun selbst Hand an das Rennspiel legen möchte, kann den Download der knapp 28 GB großen Demoversion im Microsoft Store starten.

Erscheinen wird Forza Horizon 4 am 2. Oktober 2018, Käufer der Ultimate Edition dürfen sogar bereits am 28. September loslegen.